15 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Bilezikleri kapan isim...

2. Sayfa' adlı magazin programına konuk olan şarkıcı Fatih Ürek, Demet Akalın'ın 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının sunuculuğunu bıraktığını duyurmuştu. Bunun üzerine programa telefon ile bağlanan Demet Akalın, "Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Çünkü ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim." açıklamasında bulundu.

Ayrıca ünlü şarkıcı "Fatih bile geri alabilir. En çok o yakışıyor zaten. Kimseyi de işinden etmedim. Kim çalışmak istiyorsa buyursun çalışsın dedim. Biz haftanın 2 gününe anlaştık, haftanın üç gününe çıkarıldı.

Kaç yaşına geldik, hala böyle çirkin çirkin şeyler konuşacak mıyız? Bana kimse disiplinsiz diyemez. Bana Gülben yazdı 3 gün önce, 'Emin misin?' diye. Fatih çok iyi biliyor, orasını burasını kaşımasın." dedi.