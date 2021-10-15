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    • 16.10.2021 11:17
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    15 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Bilezikleri kapan isim...

    Gelinim Mutfakta kim elendi? 15 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Bilezikleri kapan isim kim oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Hafta içi her gün büyük bir ilgiyle takip edilen yarışmada yine bir haftanın finali geldi çattı. Demet Akalın'ın sunuculuğu bıraktığı ve yerine kimin geleceğinin merak edildiği Gelinim Mutfakta'da bu haftanın en düşük puanını alarak veda eden isim hangisi oldu? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta kim elendi?

    Gündüz kuşağının sevilen yarışması her gün ekranlara gelmeye devam ediyor ve izleyiciler Gelinim Mutfakta kim elendi? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Demet Akalın'ın sunuculuğunu üstlendiği ve yakın zamanda bıraktığı yarışma Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanıyor ve haftanın finalinde neler yaşandığı merak ediliyor. Yine rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmada gün birincisi çeyrek altını alırken haftanın birincisi 5 altın bileziğin sahibi oldu. Haftanın en düşük puanını alan ise elendi. Peki 15 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu?

    GELİNİM MUTFAKTA 15 EKİM KİM KAZANDI, KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta 15 Ekim kazanan isim açıklandı.

    Gelinim Mutfakta haftanın birincisi Yaren oldu.

    15 Ekim Cuma günü gün birincisi Yeşim oldu.

    Yeşim:19

    Aslıhan: 8

    Büşra Nur: 8

    Yaren: 6

    Bu hafta yarışmaya veda eden isim Büşra Nur oldu.

    GELİNİM MUTFAKTA'YI KİM SUNACAK?

    Demet Akalın'ın programda ayrıldığı gündeme gelince yeni sunucu merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta'yı kim sunacağı henüz belli değil. Detaylı bilgi gelince haberimize ekleyeceğiz.

    Şarkıcı Demet Akalın ile yaşadığı sıkıntıya rağmen reytinglerinde düşüş olmayan Kanal D ekibinin hemen harekete geçtiği ve pek çok isimle temaslara başladığı öğrenildi.

    Medyaradar'ın haberine göre; Akalın'ın gitmesinden sonraki ilk 5 bölüm için Songül Karlı ile ilk haftanın çekimlerinin bittiği ve sırada sürpriz isimlerin oldugunu duyduk fakat bu isimlerin kimler olacağı esrarengiz, anlaşılan Karga Film, asıl bombayı ertesi haftalarda patlatacak.

        Geçirdiği rahatsızlık sonucu şov yaşamına ara veren Mehmet Ali Erbil'in Gelinim Mutfakta ekibiyle görüştüğü ve 5 bölümlük teklife prensipte "evet" dediği ortaya çıktı.

        Kimler sunucu olarak sahnede olacak bilmiyoruz ama Mehmet Ali Erbil ve Songül Karlı'nın ardından Hadise, Ezgi Mola, Şebnem Bozoklu, Öykü Gürman, Aslı Hünel gibi isimlerle de görüşüldüğü ifade edildi.

        2. Sayfa' adlı magazin programına konuk olan şarkıcı Fatih Ürek, Demet Akalın'ın 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının sunuculuğunu bıraktığını duyurmuştu. Bunun üzerine programa telefon ile bağlanan Demet Akalın, "Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Çünkü ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim." açıklamasında bulundu.

        Ayrıca ünlü şarkıcı "Fatih bile geri alabilir. En çok o yakışıyor zaten. Kimseyi de işinden etmedim. Kim çalışmak istiyorsa buyursun çalışsın dedim. Biz haftanın 2 gününe anlaştık, haftanın üç gününe çıkarıldı.

        Kaç yaşına geldik, hala böyle çirkin çirkin şeyler konuşacak mıyız? Bana kimse disiplinsiz diyemez. Bana Gülben yazdı 3 gün önce, 'Emin misin?' diye. Fatih çok iyi biliyor, orasını burasını kaşımasın." dedi.
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        Haberler Televizyon 15 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Bilezikleri kapan isim...
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