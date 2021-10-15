15 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Bilezikleri kapan isim...

Gündüz kuşağının sevilen yarışması her gün ekranlara gelmeye devam ediyor ve izleyiciler Gelinim Mutfakta kim elendi? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Demet Akalın'ın sunuculuğunu üstlendiği ve yakın zamanda bıraktığı yarışma Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanıyor ve haftanın finalinde neler yaşandığı merak ediliyor. Yine rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmada gün birincisi çeyrek altını alırken haftanın birincisi 5 altın bileziğin sahibi oldu. Haftanın en düşük puanını alan ise elendi. Peki 15 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu?
GELİNİM MUTFAKTA 15 EKİM KİM KAZANDI, KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta 15 Ekim kazanan isim açıklandı.
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi Yaren oldu.
15 Ekim Cuma günü gün birincisi Yeşim oldu.
Yeşim:19
Aslıhan: 8
Büşra Nur: 8
Yaren: 6
Bu hafta yarışmaya veda eden isim Büşra Nur oldu.
GELİNİM MUTFAKTA'YI KİM SUNACAK?
Demet Akalın'ın programda ayrıldığı gündeme gelince yeni sunucu merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta'yı kim sunacağı henüz belli değil. Detaylı bilgi gelince haberimize ekleyeceğiz.
Şarkıcı Demet Akalın ile yaşadığı sıkıntıya rağmen reytinglerinde düşüş olmayan Kanal D ekibinin hemen harekete geçtiği ve pek çok isimle temaslara başladığı öğrenildi.
Medyaradar'ın haberine göre; Akalın'ın gitmesinden sonraki ilk 5 bölüm için Songül Karlı ile ilk haftanın çekimlerinin bittiği ve sırada sürpriz isimlerin oldugunu duyduk fakat bu isimlerin kimler olacağı esrarengiz, anlaşılan Karga Film, asıl bombayı ertesi haftalarda patlatacak.