Nevin hikayesi ne? Kırmızı Oda Rezzan'ın annesi Nevin kimdir? Rozet Hubeş kimdir? Rozet Hubeş eşi kim? İşte oynadığı diziler...

Kırmızı Oda 47. bölümüyle bu akşam TV8 ekranlarında olacak. Dizide Nevin karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu araştırılıyor. Hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyen Nevin'in kızlarına yıllarca işkence yaptığı ortaya çıktı. Büyük kızına evde durması için ilaç veren Nevin en sonunda kızının ölümüne sebep oldu. Şimdi ise aynı zulmü diğer kızı Rezzan'a yapıyor. Peki Kırmızı Oda Nevin gerçekte kim, hikayesi ne? Rozet Hubeş kimdir, kaç yaşında, nereli? Rozet Hubeş eşi kim? İşte oynadığı diziler...
KIRMIZI ODA NEVİN KİM, HİKAYESİ NE?
Nevin'in küçük kızı Rezzan delirme noktasına gelince babası tarafından yardım için kırmızı odaya getirilir. Rezzan'ın ablasının intihar ettiği öğrenilir. Daha sonra ise Rezzan'ın annesi Nevin kırmızı odaya gelir. Nevin'in Afet'e evde kalması için sürekli ilaç içirdiği daha sonra da Afet'in intihar ettiği ortaya çıkar.
NEVİN GERÇEKTE KİM? ROZET HUBEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EŞİ KİM?
Rozet Hubeş sinema oyuncusudur. Şuanda 62 yaşında olan Hubeş 1959 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yahudi asıllı İstanbullu olan sanatçı, lisede Fen bölümünde okudu ve henüz lise yıllarında tiyatro faaliyetlerine katıldı.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili Ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü de okudu.İlk olarak 1 yıl Şehir Tiyatroların çalışmıştır sonra Dormen Tiyatrosunda bir çocuk oyunu ardından Kenter Tiyatrosunda oynadı. Ayrıca tiyatroculuk ve oyunculuğun yanında seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.
Afife Tiyatro Ödülleri, 2005, En iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Uçurtmayı Vurmasınlar filmi Rozet Hubeş için bir dönüm noktası oldu.
ROZET HUBEŞ'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER!
Kırmızı Oda - 2021
Hayat Devam Ediyor : Mahsun Kırmızıgül - 2011
Gece Gündüz : Şenol Sönmez - 2008
İstanbul Şahidimdir : Türkan Derya - 2004
Uçurtmayı Vurmasınlar : Tunç Başaran - 1989
Kadının Adı Yok (film) Atıf Yılmaz - 1987
Çalıkuşu (dizi) : Osman Fehmi Seden - 1986
Güneşli Yağmurlar
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