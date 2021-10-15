Kırmızı Oda Afet neden öldü, intihar etti? Kırmızı Oda’da Rezzan’ın ablası Afet kimdir?

TV 8 ekranlarının ilgiyle izlenilen dizilerinden Kırmızı Oda, yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. 47. bölümde Rezzan'ın annesi ve ölen ablasının hikayesi herkesi kahretti. Gerçek hikayelerden uyarlanan dizinin son bölümünde karakterden kız kardeşler Rezzan Afet ve anneleri Nevin'in hikayesi bir hayli merak edildi. Peki Kırmızı Oda'da Rezzan'ın ablası Afet kimdir? Afet neden öldü, intihar etti? İşte cevapları...
KIRMIZI ODA'DA REZZAN'IN ABLASI AFET KİMDİR?
Kırmızı Oda'ya babası tarafından zorla getirilen Rezzan sürekli hanisülayonlar görüyor. Ablasının intihar ettiğini söyleyen Rezzan hikayesini anlattıktan sonra annesi Nevin Hanım da Kırmızı Oda'ya getiriliyor. Dizinin 47. bölümde düğümler çözüldü.
Rezzan'ın ablası Afet sosyal bir kız. Annesi ise dışarının pis ve tekinsiz olduğunu söyleyerek kızını hep evde tutmak istiyor. Bir gün Afet arkadaşının doğum gününe gitmek istiyor. Annesi ise kızını odaya kilitliyor. Afet'in evde kalması için ona ilaçlar verdiği ortaya çıkıyor. Afet ise sonunda 8. kattan atlayarak intihar ediyor. Rezzan'a ise son sözleri, ''Annem bizi ölü gibi yaşatmak istiyordu. En azından huzurlu gideceğim. Sen de onun istediği gibi ölü şeklinde yaşamaya mahkumsun'' oluyor.
Dizinin son bölümünde Nevin Hanım'ın kızı Rezzan'a da ilaçlar verdiği ortaya çıkıyor.
NEVİN HANIM'A NE OLUYOR, ÖLÜYOR MU?
Kitapta Rezzan'ın tedavi sürecinde annesinin etkili olacağını düşünen doktoru onu da seanslara davet ediyor. Ancak Rezzan'ın annesi dışarının çok kirli olduğunu düşünerek kızının daha fazla seansa gitmesine izin vermiyor. İyileşme adımlarını hisseden Rezzan ise bir şekilde doktora gitmeye devam ediyor.
8-9 aylık tedavi sürecinden sonra Rezzan sanrılarının bir kısmından kurtulmayı başarıyor ancak Cafer takıntısı devam ediyor. 1 yılın sonunda Rezzan ılımlı, dışarıyla bağ kurabilen sosyalleşebilen ve kendisine özen gösteren bir kişi haline geliyor. Fakat Rezzan tedavisinin bitimine 6 ay kala Nevin Hanım, "Afet beni çok özlemiş gidip biraz da onunla ilgileneyim" diyerek intihar ediyor.