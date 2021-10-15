Kırmızı Oda Afet neden öldü, intihar etti? Kırmızı Oda’da Rezzan’ın ablası Afet kimdir?

NEVİN HANIM'A NE OLUYOR, ÖLÜYOR MU?

Kitapta Rezzan'ın tedavi sürecinde annesinin etkili olacağını düşünen doktoru onu da seanslara davet ediyor. Ancak Rezzan'ın annesi dışarının çok kirli olduğunu düşünerek kızının daha fazla seansa gitmesine izin vermiyor. İyileşme adımlarını hisseden Rezzan ise bir şekilde doktora gitmeye devam ediyor.

8-9 aylık tedavi sürecinden sonra Rezzan sanrılarının bir kısmından kurtulmayı başarıyor ancak Cafer takıntısı devam ediyor. 1 yılın sonunda Rezzan ılımlı, dışarıyla bağ kurabilen sosyalleşebilen ve kendisine özen gösteren bir kişi haline geliyor. Fakat Rezzan tedavisinin bitimine 6 ay kala Nevin Hanım, "Afet beni çok özlemiş gidip biraz da onunla ilgileneyim" diyerek intihar ediyor.