Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin devamı olarak çekilen Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin yeni sezonu bu akşam başlıyor. TRT1 ekranlarında yayımlanacak olan dizinin yeni sezonunda birbirinden ünlü oyuncular kadroya dahil oldu. Diziseverlerin yeni sezon için heyecanlı bekleyişi devam ederken bir yandan da Kıbrıs Zafere Doğru nerede çekiliyor? Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kimler? soruları gündeme geldi. İşte tarihi dizi hakkında merak edilenler...
KIBRIS ZAFERE DOĞRU NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin çekimleri Kıbrıs'ta gerçekleştiriliyor. Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni sezonu 15 Ekim Cuma günü (bugün) saat 20:00'da başlayacak.
KIBRIS ZAFERE DOĞRU OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Ahmet Kural - Kemal Dereli
Serkan Çayoğlu - Bereli/Ankaralı
Pelin Karahan - İnci Dereli
Gülper Özdemir - Doktor Ayşe İnan
Devrim Saltoğlu - Rauf Denktaş
Tayanç Ayaydın - Nikos Sampson
Hasan Küçükçetin - Derviş
Miray Akay - Pembe Dereli
Deniz Baytaş - Sıtkiye Dereli
Ahmet Mark Somers - Salahi Dereli
Ömer Turan - Bekir
Nebil Sayın - Yeoryos Grivas
Emre Törün - III. Makarios
Hakan Güner - Dr. Fazıl Küçük
Yunus Destebaşı - Ahmet Çavuş
Bade Arazlı - Mine Dereli
Sümeyra Koç - Sandy
Rüzgar Irmakoğlu - Müge Dereli
Umut Avcı - Şöför Hamit
Demir Karahan - Efsane
Kemal Uçar - Cengiz Topel
Mehmet Aykaç -Erdil
Tekin Temel -Ali Rıza Vuruşkan
Musab Ekici -Kurtcebe
Metin Büktel -Gazeteci