Yalancı dizisi oyuncuları isimleri: Yalancı nerede çekiliyor? Yalancı dizisi uyarlama mı, gerçek hikayesi ne?

Show TV'nin çiçeği burnunda dizisi Yalancı 5. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Dizinin konusu bir hayli ilginç. Geceyi birlikte geçiren Deniz öğretmen ve cerrah Mehmet Emir sabah uyandığında hayatları tamamen değişiyor. İkisi de geceyi farklı anlatıyor. Peki kim yalan söylüyor? Süreç Film imzalı dizi bu akşam yeni bölümüyle seyirciyle buluşacak. Peki Yalancı dizisi uyarlama mı, gerçek hikayesi ne? Yalancı dizisi oyuncuları kim? Yalancı nerede çekiliyor? Yeni bölüm saat kaçta başlayacak? İşte diziye dair bilgiler...
YALANCI DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yalancı dizisinin 5. bölümü 15 Ekim (bugün) saat 20:00'da yayımlanacak.
YALANCI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Yalancı dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılıyor. İstanbul'un Beykoz gibi semtlerinde çekilen dizinin yabancı bir diziden uyarlama olduğu ortaya çıktı.
YALANCI DİZİSİ UYARLAMA MI, GERÇEK HİKAYESİ NE?
İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlaması olan Yalancı'nın konusu şöyle; Deniz öğretmen (Burçin Terzioğlu) ile cerrah Mehmet Emir (Salih Bademci) keyifli görünen bir akşam yemeği yiyorlar. O gece bir şeyler yaşanıyor ama sadece ikisi biliyor neler olduğunu. Her ikisi de sabah farklı bir duyguya ve farklı bir gerçeğe uyanıyor. Tam da o sırada insanın içine bir şüphe düşüyor aslında! Birisi yalan söylüyor ama hangisi? Hangisi suçlu, hangisi masum? Hangisi doğru söylüyor, hangisi yalancı? Adeta bir tenis maçı izler gibi iki taraf arasında gidip gidip geleceğimiz bir hikaye bizi bekliyor. Aynı geceyi iki taraf da farklı şekillerde anlatıyor, farklı şekillerde görüyor. İnandıkları gibi. Yalan hiç bu kadar gerçek görünmemişti. Yalancı… İki Taraf, Tek Doğru!