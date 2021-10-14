Murat Ünalmış Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı mı, çıktı mı? Bir Zamanlar Çukurova Demir geri dönecek mi?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 108. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş devam ederken Murat Ünalmış'ın dizideki akıbeti bir hayli merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yeni sezona başlayan dizide Demir Yaman karakterini canlandıran Murat Ünalmış'ı göremeyenler Demir'e ne oldu, öldü mü, geri dönecek mi? sorularının yanıtlarını araştırmaya koyulmuştu. Yeni haftanın gelmesiyle de bu akşamki bölümde ünlü oyuncu Murat Ünalmış'ın geri gelip gelmeyeceği yine merak konusu oldu. Dizide vedaların ardı arkası kesilmiyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova Murat Ünalmış diziden ayrıldı mı, çıktı mı? İşte yanıtları...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DEMİR'E NE OLDU, ÖLDÜ MÜ, GERİ GELECEK Mİ?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oyuncu kadrosunda tek tek vedalar yaşanıyor. Dizinin en güçlü karakterlerinden Hünkar Yaman'a hayat veren Vahide Perçin diziye ilk veda eden isim olmuştu.
Ardından Yılmaz Akkaya karakterini canlandıran Uğur Güneş de diziye veda etmişti.
Vedalar bununla da kalmadı; Yılmaz'ın eşi Doktor Müjgan'ı oynayan Melike İpek Yalova da diziden ayrılan isim olmuştu.
Dizinin en sonuncu bölümünde ise Fekeli ölmüş Kerem Alışık diziden ayrılmıştı.
Hikayenin kahramanları sık sık değişirken, Demir Yaman rolündeki Murat Ünalmış'ın da yeni sezonda dizide ortadan kaybolması büyük merak uyandırdı. Bir Zamanlar Çukurova takipçileri hikayede Demir Yaman'ın ölüp ölmediğini araştırıyor.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA MURAT ÜNALMIŞ DİZİDEN AYRILDI MI, ÇIKTI MI?
Bir Zamanlar Çukurova başrol oyuncusuz kaldı. Murat Ünalmış'ın diziden ayırıldığına dair açıklama yaptı. Ünalmış, yaptığı açıklamada, "Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Başından itibaren emek veren herkese.. Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.." ifadelerini kullandı.