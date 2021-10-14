Camdaki Kız son bölüm izle Youtube! Camdaki Kız yeni bölüm full izle: 15. bölüm Kanal D!

Gerçekler gün yüzüne çıkıyor... Camdaki Kız 15. bölümüyle 14 Ekim akşamı Kanal D ekranlarında yayımlandı. Yeni bölümünü kaçırmadan kesintisiz full HD izlemek isteyen diziseverler Kanal D ve Youtube linklerini araştırıyor. Nalan her şeyi öğreniyor. Aileye yeni bebek geliyor! 15. bölümde yer yerinden oynayacak. İşte Camdaki Kız yeni bölüm full izle: 15. bölüm Kanal D! Camdaki Kız son bölüm izle Youtube!
CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE!
CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sedat, köşeye sıkışıyor!
Feride, Nalan'ın çocuk yapması için baskı kuruyor ve kabus yeniden başlıyor. Sedat, Cana'yla olan ilişkisini öğrenen Alp'in yapacaklarından endişe duyuyor. Diğer yandan Hayri ve Muzo'nun bir araya gelmesiyle paylaşılan duygular ve hayranlıklar Nalan'ı işaret ediyor.
CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI
Burcu Biricik, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek.
CAMDAKİ KIZ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Camdaki Kız dizisinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu edinen dizi Beyoğlu ilçesinde ve Tarlabaşı Bulvarı civarlarında çekiliyor.
Asya Yakası'nın Beykoz ilçesi ve Avrupa Yakası'nın Sarıyer ilçesinde de çekim yapılıyor.