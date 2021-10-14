Camdaki Kız son bölüm izle Youtube! Camdaki Kız yeni bölüm full izle: 15. bölüm Kanal D!

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sedat, köşeye sıkışıyor!

Feride, Nalan'ın çocuk yapması için baskı kuruyor ve kabus yeniden başlıyor. Sedat, Cana'yla olan ilişkisini öğrenen Alp'in yapacaklarından endişe duyuyor. Diğer yandan Hayri ve Muzo'nun bir araya gelmesiyle paylaşılan duygular ve hayranlıklar Nalan'ı işaret ediyor.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Burcu Biricik, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek.