Gelinim Mutfakta günün birinciliğini kim kaptı? 14 Ekim Gelinim Mutfakta'da puan durumu nasıl şekillendi? Çeyrek altın…

Gelinim Mutfakta günün birinciliğini kim kaptı? 14 Ekim Gelinim Mutfakta'da puan durumu nasıl şekillendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırıyor. Hafta içi her gün ilgiyle izlenen yarışmada yine rekabet üst düzeydeydi ve haftanın finaline bir gün kala sinirler oldukça gerildi. Puanlama aşamasında yaşanan gerilim sonrasında bugünün şanslı ismi hangi yarışmacı oldu? Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı alarak çeyrek altını kapan isim hangisi oldu?
14 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
Yaren:
Yeşim:
Aslıhan:
Büşra Nur:
GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU DEMET AKALIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Demet Akalın Kurt ( 23 Nisan 1972), Türk şarkıcı ve eski manken.
Gölcük, Kocaeli'de doğdu ve lise eğitimini Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamladı. Annesinin teşvikiyle Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna giderek mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı.
Mankenlikle eş zamanlı olarak gazinolarda şarkı söylemeye başladı ve bunun bir sonucu olarak 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya sürdü ancak çalışma çok ses getiren bir çıkış yapmasına yardımcı olamadı. Daha sonradan çıkış şarkısı "Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Banane (2004), MÜ-YAP'tan altın sertifika alan Kusursuz 19 (2006) ve Dans Et (2008) gibi 2000'ler boyunca çıkardığı albümlerle çeşitli başarılar yakalayarak Türk pop müziğindeki yerini sağlamlaştırdı.