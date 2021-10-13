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    • 13.10.2021 22:04
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    Züleyha gözyaşlarına boğuldu! Bir Zamanlar Çukurova 108. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Benim bir arkadaşım vardı, Demir Yaman diye..."

    Züleyha gözyaşlarına boğuldu! Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol’un üstlendiği, atv’nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 108. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam eden dizinin yeni bölüm fragmanına Hanım ağa Züleyha’nın gözyaşları damga vurdu. Hakan Gümüşoğlu’nun kardeşi ile ilgili detay da izleyicileri şoke etti. Hakan Gümüşoğlu’nun "Benim bir arkadaşım vardı, Demir Yaman diye...” sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 108. bölüm 2. fragmanı...

    Züleyha gözyaşlarına boğuldu! Bir Zamanlar Çukurova 108. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Benim bir arkadaşım vardı, Demir Yaman diye...

    Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 108. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşi ile olan konuşması dikkat çekti.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 108. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
    Züleyha ve Fikret arasında soğuk rüzgârlar esmektedir. Fikret'in Hakan'a karşı şüpheci tutumu Züleyha'nın sabrını taşırır ve kendisini koruma görevini üstlenen Fikret'e bu kez sert çıkışır.

    Dedikoduların ardı arkasının kesilmezken, Lütfiye de Fikret'in Züleyha'ya olan yaklaşımını yanlış bulur ve ona dedikodulardan söz eder.

    Bunun üzerine Fikret, farklı bir yol izlemeye karar verir. Verdiği karar Betül'le ilişkisini de etkileyecektir.

        ABDÜLKADİR VE BETÜL'ÜN ORTAKLIĞI MEYVELERİNİ VERİYOR
        Abdülkadir ve Betül'ün ortaklığı sonuç vermeye başlar. Betül, arazi satışını gerçekleştirmeyi başarıp Abdülkadir'e kendini kanıtlarken, Yamanlar Holding bir krizin eşiğine gelir. Betül, Ercan'ın naylon fatura skandalını açığa çıkarır. Ercan, Betül'ü suçlarken; dolandırıldığını öğrenen Züleyha, yaşanan hadiseden kimi sorumlu tutacaktır?

        HAKAN VE ZÜLEYHA, DEMİR'İN GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞİYOR
        Konağa gelip Demir'i soruşturan Ayten, bu kez Züleyha'nın karşısına çıkıp Demir'le ilgili büyük bir sır verir.

        Züleyha duydukları karşısında şoke olurken, Hakan ona yalnız olmadığını hatırlatır.
            MİT’ten İran ajanlarına operasyon!
            Haberler Televizyon Züleyha gözyaşlarına boğuldu! Bir Zamanlar Çukurova 108. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Benim bir arkadaşım vardı, Demir Yaman diye..."
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