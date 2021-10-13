Züleyha gözyaşlarına boğuldu! Bir Zamanlar Çukurova 108. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Benim bir arkadaşım vardı, Demir Yaman diye..."

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 108. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşi ile olan konuşması dikkat çekti.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 108. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Züleyha ve Fikret arasında soğuk rüzgârlar esmektedir. Fikret'in Hakan'a karşı şüpheci tutumu Züleyha'nın sabrını taşırır ve kendisini koruma görevini üstlenen Fikret'e bu kez sert çıkışır.