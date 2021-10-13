Ekşi Elmalar filmi beyaz perdenin ardından bu akşam televizyon ekranlarında yayımlanacak. 1 saat 54 dakika süren Dram/Romantik türündeki film hakkında araştırmalar yapılıyor. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Songul Öden, Şükran Ovalı, Şükrü Özyıldız gibi ünlü oyuncuların yer aldığı film saat 20:00'da Star TV ekranlarında olacak. Peki; Ekşi Elmalar filmi nerede, ne zaman çekildi? Ekşi Elmalar oyuncuları kim, konusu ne? Usta yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın çektiği Ekşi Elmalar filmi hakkında tüm merak edilenler haberimizde!
EKŞİ ELMALAR NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?
Ekşi Elmalar filminin çekimleri 2016 yılında Hakkari ve Antalya gerçekleştirildi Çekimlerin bazı sahneleri de Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde yapıldı.
EKŞİ ELMALAR FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ!
Yılmaz Erdoğan - Aziz Özay
Farah Zeynep Abdullah - Muazzez Özay
Songül Öden - Türkan Özay
Şükran Ovalı - Safiye Özay
Şükrü Özyıldız - Özgür
Fatih Artman - Hatip
Ersin Korkut - Şino (Mavi Gözlü)
Caner Cindoruk - Servet
Cezmi Baskın
Devrim Yakut - Ayda Özay
Kıvanç Baran - Arslan Cevdet
EKŞİ ELMALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya dek uzanır.