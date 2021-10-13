Osman Gazi, Turgut Alp için harekete geçti! Kuruluş Osman 67. bölüm fragmanı nefes kesti: Türk asla esir olmaz!

Kuruluş Osman, 66'ncı bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Söz konusu bölümde; Malhun Hatun ile Bala Hatun'un karşı karşıya geldiği ve Karayel'in yasını tutan Osman Bey'in yeni yoldaşını seçtiği sahneler sosyal medyaya damga vurdu. Kuruluş Osman 67. bölüm fragmanı ise yeni bölüm öncesi sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte Kuruluş Osman 67. bölüm fragmanı...
BALA HATUN VE MALHUN HATUN'UN İKTİDAR MÜCADELESİ OBAYI KARIŞTIRDI
İznik tacirlerinin Kayı Obası'nın meşhur kilimlerinden talep etmesi üzerine hatunların iş yükü hayli artınca, Malhun Hatun "Madem vakit az istenen kilim çoktur. Kızılcabeyoğlu hatunları da gelip bir işin ucundan tutsun! Elleri çabuktur" diyerek yardım teklif etti. Bala Hatun, "Sağ olasın Malhun Hatun! Şimdlik hacet yoktur. Kayı hatunları üstesinden gelir" diyerek bu teklifi reddetti.
Bala Hatun'un yardım teklifini reddetmesine bozulan Malhun Hatun "Kırk gün otağdan çıkmadık diye Bala Hatun bizim de obanın hatunu olduğumuzu unutmuş" diyerek yareni Gökçe'yi Kızılcabeyoğlu Obası'na gönderdi.
Kızılcabeyoğlu Obası'ndan gelen hatunların kilim atölyesinde çalışmaya başlaması Kayı hatunlarının tepkisini çekti. Durumu öğrenen Bala Hatun, kilimhaneye gelerek Malhun Hatun'a tepki gösterdi: "Malhun Hatun! Biz seninle konuşmadık mı? İhtiyaç yok demedik mi? Şimdi bu ettiğin ne ola?"