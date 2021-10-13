Osman Gazi, Turgut Alp için harekete geçti! Kuruluş Osman 67. bölüm fragmanı nefes kesti: Türk asla esir olmaz!

Malhun Hatun ise "Doğru dersin konuştuk! Amma senin de unuttuğun bir şey. Ben de bu obanın hatunuyum! Bir işin ucundan tutmak için kimseden izin almam gerekmez" diyerek bu sözlerin altında kalmadı. Bala Hatun "Elbette sen de bu obanın hatunusun. Ama bu obanın baş hatunu benim! Bu obanın bir nizamı vardır. Herkes aklına geleni edende ne birlik ne dirlik kalır!" deyince Malhun Hatun "Ben Bey kızıyım Bala Hatun! Obanın idaresini senden öğrenecek değilim!" cevabını verdi.