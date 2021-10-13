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    • 14.10.2021 00:40
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    Osman Gazi, Turgut Alp için harekete geçti! Kuruluş Osman 67. bölüm fragmanı nefes kesti: Türk asla esir olmaz!

    Başrolünü Osman Gazi karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği, atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 66’ncı bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen bölüm, #DüşmanUyumaz etiketiyle de sosyal medyaya damga vurdu. Nefes kesen bölümün ardından yayınlanan Kuruluş Osman 67. bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı. Osman Gazi’nin Turgut Alp için harekete geçtiği fragmana “Türk asla esir olmaz!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 67. bölüm fragmanı...

    Türk asla esir olmaz!

    Kuruluş Osman, 66'ncı bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Söz konusu bölümde; Malhun Hatun ile Bala Hatun'un karşı karşıya geldiği ve Karayel'in yasını tutan Osman Bey'in yeni yoldaşını seçtiği sahneler sosyal medyaya damga vurdu. Kuruluş Osman 67. bölüm fragmanı ise yeni bölüm öncesi sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte Kuruluş Osman 67. bölüm fragmanı...

    BALA HATUN VE MALHUN HATUN'UN İKTİDAR MÜCADELESİ OBAYI KARIŞTIRDI
    İznik tacirlerinin Kayı Obası'nın meşhur kilimlerinden talep etmesi üzerine hatunların iş yükü hayli artınca, Malhun Hatun "Madem vakit az istenen kilim çoktur. Kızılcabeyoğlu hatunları da gelip bir işin ucundan tutsun! Elleri çabuktur" diyerek yardım teklif etti. Bala Hatun, "Sağ olasın Malhun Hatun! Şimdlik hacet yoktur. Kayı hatunları üstesinden gelir" diyerek bu teklifi reddetti.

    Bala Hatun'un yardım teklifini reddetmesine bozulan Malhun Hatun "Kırk gün otağdan çıkmadık diye Bala Hatun bizim de obanın hatunu olduğumuzu unutmuş" diyerek yareni Gökçe'yi Kızılcabeyoğlu Obası'na gönderdi.

    Kızılcabeyoğlu Obası'ndan gelen hatunların kilim atölyesinde çalışmaya başlaması Kayı hatunlarının tepkisini çekti. Durumu öğrenen Bala Hatun, kilimhaneye gelerek Malhun Hatun'a tepki gösterdi: "Malhun Hatun! Biz seninle konuşmadık mı? İhtiyaç yok demedik mi? Şimdi bu ettiğin ne ola?"

        Malhun Hatun ise "Doğru dersin konuştuk! Amma senin de unuttuğun bir şey. Ben de bu obanın hatunuyum! Bir işin ucundan tutmak için kimseden izin almam gerekmez" diyerek bu sözlerin altında kalmadı. Bala Hatun "Elbette sen de bu obanın hatunusun. Ama bu obanın baş hatunu benim! Bu obanın bir nizamı vardır. Herkes aklına geleni edende ne birlik ne dirlik kalır!" deyince Malhun Hatun "Ben Bey kızıyım Bala Hatun! Obanın idaresini senden öğrenecek değilim!" cevabını verdi.

        İki hatun arasında gerilim had safhaya ulaşmışken, Malhun Hatun "Bala Hatun niyetim halistir. Vakit azdır. Bir kayı hatunlarıyla bu kadar kilim yetişmez" sözleriyle ortamı yumuşattı. Bunun üzerine Bala Hatun, işlerin yetişmesi için iki obanın hatunlarının birlikte çalışmasını kabul etti ancak ikilinin arasındaki gerilimi nihayete ermekten çok uzaktı.

        KARAYEL'İN YASINI TUTAN OSMAN BEY, YENİ YOLDAŞINI BÖYLE SEÇTİ!
        Karayel'in katilinin bulunması için tüm imkanları seferber eden Osman Bey, çok sevdiği atını kaybetmesinin üzüntüsünü derinden yaşadı. Osman Bey'in yeni atını seçmesi için Demirci Davut Usta seçtiği soylu atları beyinin huzuruna getirdi.

            Demirci Davut her biri soylu birbirinden güzel atların özelliklerini tek tek anlatırken, hala Karayel'in yasını tutmakta olan Osman Bey incelediği atlardan hiçbirini seçemedi. Tam bu sırada söze giren Kumral Abdal, atlardan birini dinleyerek "Beyim! Bu güzellik der ki at murattır. Allah ademi topraktan, atı rüzgardan yaratmıştır. Sana yoldaş olmak istermiş… Der ki… Atsızlık dervişlere abdallaradır, bey kısmına at yaraşır… Koyversin de beyime kanat olayım, göğünde ay olayım" dedi.

            Bu sözler üzerine Kumral Abdal'ın işaret ettiği atı dikkatle inceleyen Osman Bey, "Demek öyle dersin Kumral Abdal. Davut Usta eğeri buna vurasın. Halletmem gereken mühim bir iş vardır. Yeni yoldaşımla gideyim" diyerek kararını açıkladı.

            Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 66'ncı bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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            Haberler Televizyon Osman Gazi, Turgut Alp için harekete geçti! Kuruluş Osman 67. bölüm fragmanı nefes kesti: Türk asla esir olmaz!
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