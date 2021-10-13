Fenomen dizi Kuruluş Osman bu akşam 66. bölümüyle izleyicilerini ağırlayacak. Bilindiği üzere 3. sezonda pek çok önemli isim dizinin kadrosuna katıldı. Bu isimlerden birisi de Şeyma Korkmaz. Peki, Kuruluş Osman Mari Kosses kimdir, tarihte var mı? Mari Kosses kim oynuyor? Şeyma Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN MARİ KOSSES KİMDİR, TARİHTE VAR MI?
Kuruluş Osman'da Şeyma Korkmaz, Harmankaya Tekfuru'nun kardeşi Mari Kosses'i canlandıracak. Tarihte kişi hakkında detaylı bir bilgi yer almamaktadır.
İşte Şeyma Korkmaz'ın hayatı;
ŞEYMA KORKMAZ KİMDİR?
Şeyma Korkmaz, 20 Aralık 1988'de Eskişehir'de dünyaya geldi. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de tamamladı. Liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde okudu. Üniversiteyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliğini bitirdi. Okul yıllarında fotomodellik yapmaya başladı.
2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı. Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını duyurdu. Beni Affet adlı dizide tanıştığı Cüneyt Mete ile 1 Mayıs 2019 tarihinde evlendi.
ŞEYMA KORKMAZ'DAN ÖZEL AÇIKLAMALAR
atv ekranındaki üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile fırtına gibi giren ve reyting rekorları kıran 'Kuruluş Osman', kadrosuna dahil ettiği oyuncular ve yeni karakterleri ile de çok konuşuldu.
Dizinin yeni oyuncularından, Mari Kosses karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz, çok büyük bir aşkla tüm hayatı değişen, sürprizlerle dolu bir karaktere hayat vereceğini ifade ederek karakterinin bu yolculuğunu seyircilerin keyifle ve severek izleyeceğini söyledi.
Korkmaz, 'Kuruluş Osman' dizisine dahil olmasıyla ilgili hislerini "Bir kere dönem işinde yer almak çok heyecan verici. Böyle büyük bir prodüksiyonda yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Başlarda çok heyecanlıydım ve hala o heyecanım sürüyor aslında. İnşallah karakterimin bu yolculuğunu seyirci keyifle ve severek izler" sözleriyle ifade etti.