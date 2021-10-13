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    • 13.10.2021 17:07
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    Kuruluş Osman Mari Kosses kimdir, tarihte var mı? Mari Kosses kim oynuyor? Şeyma Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 3. sezonu geçen hafta başladı. Heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşanıyor. Peki, Kuruluş Osman Mari Kosses kimdir, tarihte var mı? Mari Kosses kim oynuyor? Şeyma Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

    Kuruluş Osman Mari Kosses kimdir, tarihte var mı?

    Fenomen dizi Kuruluş Osman bu akşam 66. bölümüyle izleyicilerini ağırlayacak. Bilindiği üzere 3. sezonda pek çok önemli isim dizinin kadrosuna katıldı. Bu isimlerden birisi de Şeyma Korkmaz. Peki, Kuruluş Osman Mari Kosses kimdir, tarihte var mı? Mari Kosses kim oynuyor? Şeyma Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

    KURULUŞ OSMAN MARİ KOSSES KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

    Kuruluş Osman'da Şeyma Korkmaz, Harmankaya Tekfuru'nun kardeşi Mari Kosses'i canlandıracak. Tarihte kişi hakkında detaylı bir bilgi yer almamaktadır.

    İşte Şeyma Korkmaz'ın hayatı;

    ŞEYMA KORKMAZ KİMDİR?

    Şeyma Korkmaz, 20 Aralık 1988'de Eskişehir'de dünyaya geldi. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de tamamladı. Liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde okudu. Üniversiteyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliğini bitirdi. Okul yıllarında fotomodellik yapmaya başladı.

    2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı. Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını duyurdu. Beni Affet adlı dizide tanıştığı Cüneyt Mete ile 1 Mayıs 2019 tarihinde evlendi.

    ŞEYMA KORKMAZ'DAN ÖZEL AÇIKLAMALAR

    atv ekranındaki üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile fırtına gibi giren ve reyting rekorları kıran 'Kuruluş Osman', kadrosuna dahil ettiği oyuncular ve yeni karakterleri ile de çok konuşuldu.

    Dizinin yeni oyuncularından, Mari Kosses karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz, çok büyük bir aşkla tüm hayatı değişen, sürprizlerle dolu bir karaktere hayat vereceğini ifade ederek karakterinin bu yolculuğunu seyircilerin keyifle ve severek izleyeceğini söyledi.

    Korkmaz, 'Kuruluş Osman' dizisine dahil olmasıyla ilgili hislerini "Bir kere dönem işinde yer almak çok heyecan verici. Böyle büyük bir prodüksiyonda yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Başlarda çok heyecanlıydım ve hala o heyecanım sürüyor aslında. İnşallah karakterimin bu yolculuğunu seyirci keyifle ve severek izler" sözleriyle ifade etti.

        "PLATOYA GİRİNCE KOCAMAN BİR ŞEHİRLE KARŞILAŞTIM"

        'Kuruluş Osman'ın çekimlerini yapıldığı Bozdağ Film Platosu'na ilk kez geldiğinde çok heyecanlandığını söyleyen Korkmaz, "Açıkçası çok heyecan vericiydi çünkü İstanbul'un keşmekeşinden, trafiğinden kopup platoya giriş yaptığınız anda ormanda kocaman bir şehir ve bambaşka bir dünya görüyorsunuz. Büyük bir prodüksiyon olarak herkes bahsediyor ama gerçekten bambaşka bir şehir ve dünya varmış burada. Bu beni çok heyecanlandırdı. Aynı zamanda biraz da korkuttu tabii ama bu korku, bu heyecan çok güzel bir şey. Oyuncuyu dinç tutan bir şey. Korkumu bastıran şeylerden bir tanesi de beni karşılayan herkes çok yapıcıydı, çok misafirperverdi. Set ekibi zaten yıllardır birlikte çalışıyor. Ben üçüncü sezonda dahil oluyorum ama bunun çok öncesi var. Gerçekten güzel karşılandım. Oyuncu arkadaşlarım, ekip herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

        "HAZIRLIK SÜRECİ ÇOK HEYECANLIYDI"

        Korkmaz, hazırlık süreci hakkındaki düşüncelerini "En heyecanlı en güzel süreçti hazırlık süreci… Çok ciddi deneyimler edindim; at binmeyi ve kılıç kullanmayı öğrendim. Hazırlık süreci çok keyifliydi, heyecanlıydı. O atlarla kurulan bağlar… Eğitmenlerimiz gerçekten çok iyilerdi, bir haftalık eğitimin sonunda biz atla dörtnala çıkabiliyorduk. Bu bizim yeteneğimiz dışında eğitmenlerin çok iyi olmasından kaynaklıydı. O süreç beni çok heyecanlandırmıştı ve mutlu etmişti. Böyle bir prodüksiyona dahil olmakta çok heyecan verici bir şey" sözleriyle anlattı.

        "SENARYOYU OKUDUĞUMDA BİRAZ KORKTUM"

        Hikayedeki yeri ve karakteri Mari hakkında da konuşan Şeyma Korkmaz, rolüne nasıl hazırlandığı "Senaryoyu okuduğumda aslında biraz korktum, altından kalkabilir miyim diye çok düşündüm. Yapımcımız Mehmet Bozdağ Bey ve danışmanlarımızın önerdiği kitaplar oldu. Onları okudum, araştırmalar yaptım. Karakterimin tarihte de karşılığı var. Onları okuyarak, biraz hayal ederek, kurarak 'Karakterim burada ne yapar, bununla nasıl konuşur' diye düşünerek yola çıkmayı tercih ettim. Bana güvendiler ve beni bu karaktere uygun gördükleri için de çok teşekkür ediyorum" şeklinde anlattı.

        "SÜRPRİZLERLE DOLU BİR KARAKTER"

        Korkmaz, Harmankaya Tekfuru Mihail Kosses'in kardeşi Mari Kosses karakteriyle ilgili ise "Prenses gibi yetiştirilmiş bir kadın. Hizmetkarları var, kalede büyümüş, tüm bunların getirdiği bir kibir var. Her insanın içinde olan iyi ve kötü bu karakterde de olacaktır. Bir kırılma noktası olacak. Bu kırılma noktasında çok büyük bir aşk olacak. Kendi taraflarını seçeceği bir an gelecek ve bu seçimi kendisine ait olacak. Gerçekten güzel, sürprizlerle dolu bir karakter izleyecek seyirci" sözleriyle anlattı.
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