Akif perişan halde Suzan’ın kapısına dayandı! Kardeşlerim 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Gemiler yakıldı ortalık karıştı!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kardeşlerim'in 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.