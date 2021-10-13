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    • 13.10.2021 18:00
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    Akif perişan halde Suzan’ın kapısına dayandı! Kardeşlerim 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Gemiler yakıldı ortalık karıştı!

    Akif perişan halde Suzan’ın kapısına dayandı! Kadrosunda Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Onur Seyit Yaran, Su Burcu Yazgı Coşkun gibi sevilen isimlerin yer aldığı, atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim’in 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran fragmanda Akif’in perişan halde Suzan’ın kapısına dayanarak serenat yapması dikkat çekti. Sürpriz bir şekilde sonlanan fragmanda Kadir’in gözünü karartıp Akif’in boğazını sıkması ise izleyicileri şoke etti. İşte Kardeşlerim 24. bölüm 2. fragmanı...

    Akif perişan halde Suzan’ın kapısına dayandı!

    Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kardeşlerim'in 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Heyecanı doruklara çıkaran fragmanda Akif'in perişan halde Suzan'ın kapısına dayanarak serenat yapması dikkat çekti.

    Kadir'in gözünü karartıp 'Seni geberteceğim' diyerek Akif'in boğazını sıkması ise fragmana damga vurdu.

        Heyecanı doruklara çıkaran fragmanın yayınlanması ile birlikte Kardeşlerin 23. Bölümde yaşananlar da tekrar gündeme geldi. Peki Kardeşlerim 23. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

        KAAN, AKİF'İ KÖŞEYE SIKIŞTIYOR!
        Cemile yüzünden amcası Orhan'la karşı karşıya gelen Kadir'in bu durumu, Melisa'yla olan ilişkisine de gölge düşürür.

        Doruk'u yaşadığı talihsiz kazadan sonra, Asiye cephesinde önemli gelişmeler beklemektedir.

            Kaan, istekleri ve tehditleriyle babası Akif'i köşeye sıkıştırırken, sinsi oyunlarıyla da Nebahat'ın aklını karıştırır.

            Aybike, Berk'i şaşırtacak bir hamle yaparken; Tolga'nın sürprizi, Asiye ile Doruk'u beklenmedik bir duruma sokar.
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            Haberler Televizyon Akif perişan halde Suzan’ın kapısına dayandı! Kardeşlerim 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Gemiler yakıldı ortalık karıştı!
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