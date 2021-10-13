Akif perişan halde Suzan’ın kapısına dayandı! Kardeşlerim 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Gemiler yakıldı ortalık karıştı!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.
Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kardeşlerim'in 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Heyecanı doruklara çıkaran fragmanda Akif'in perişan halde Suzan'ın kapısına dayanarak serenat yapması dikkat çekti.
Kadir'in gözünü karartıp 'Seni geberteceğim' diyerek Akif'in boğazını sıkması ise fragmana damga vurdu.