Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 13 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte puan durumu…

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 13 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta günün birincisi hangi yarışmacı oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bugünün konseptinde gelinler yerine kayınvalideler yemek hazırladı ve çeyrek altın için yarıştı. Peki hafta ortasında puanlar nasıl şekillendi, haftanın finaline 2 gün kala neler yaşandı? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu...
13 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
Yaren:
Yeşim:
Aslıhan:
Büşra Nur:
GELİNİM MUTFAKTA YAREN KİMDİR?
Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonunda dikkat çeken isimlerden biri de Yaren Maden oldu. Yaren Maden ve kayınvalidesi Filiz Maden, Gelinim Mutfakta'ya Kocaeli'den katıldı.21 yaşında olan Yaren Maden, ev hanımı ve yeni evli.
GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM KİMDİR?
Gelinim Mutfakta Yeşim ve kayınvalidesi Beyhan Hanım bugün programa yeni yarışmacı olarak katıldı. Yarışmacı Yeşim, fiziği ile hem Demet Akalın'ın hem de diğer yarışmacıların dikkatini çekti.
8 Aralık 1991 doğumlu olan gelin 29 yaşındadır. Lisede grafik tasarım eğitimi alan Yeşim Öksüz üniversitesde fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünde okumuştur.2017 yılında evlenmiştir ve 2.5 yaşında bir oğlu vardır. Yay burcudur ve Fenerbahçelidir. Tiyatro ve oyunculuk eğitimi de almıştır.