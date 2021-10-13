Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 13 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte puan durumu…

GELİNİM MUTFAKTA YAREN KİMDİR?

Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonunda dikkat çeken isimlerden biri de Yaren Maden oldu. Yaren Maden ve kayınvalidesi Filiz Maden, Gelinim Mutfakta'ya Kocaeli'den katıldı.21 yaşında olan Yaren Maden, ev hanımı ve yeni evli.

GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM KİMDİR?

Gelinim Mutfakta Yeşim ve kayınvalidesi Beyhan Hanım bugün programa yeni yarışmacı olarak katıldı. Yarışmacı Yeşim, fiziği ile hem Demet Akalın'ın hem de diğer yarışmacıların dikkatini çekti.

8 Aralık 1991 doğumlu olan gelin 29 yaşındadır. Lisede grafik tasarım eğitimi alan Yeşim Öksüz üniversitesde fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünde okumuştur.2017 yılında evlenmiştir ve 2.5 yaşında bir oğlu vardır. Yay burcudur ve Fenerbahçelidir. Tiyatro ve oyunculuk eğitimi de almıştır.