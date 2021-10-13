Kuruluş Osman'ın yeni oyuncusu Mari Kosses anlattı! Şeyma Korkmaz: 'Büyük bir aşkla hayatı değişen sürprizlerle dolu bir karakter"

Dizinin yeni oyuncularından, Mari Kosses karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz, çok büyük bir aşkla tüm hayatı değişen, sürprizlerle dolu bir karaktere hayat vereceğini ifade ederek karakterinin bu yolculuğunu seyircilerin keyifle ve severek izleyeceğini söyledi.

Korkmaz, 'Kuruluş Osman' dizisine dahil olmasıyla ilgili hislerini "Bir kere dönem işinde yer almak çok heyecan verici. Böyle büyük bir prodüksiyonda yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Başlarda çok heyecanlıydım ve hala o heyecanım sürüyor aslında. İnşallah karakterimin bu yolculuğunu seyirci keyifle ve severek izler" sözleriyle ifade etti.