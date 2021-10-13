ATV Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 66. bölüm izle!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezona bomba gibi giriş yaptı. Geçtiğimiz hafta yeni sezon başladı. Bu hafta da yeni sezonun ikinci bölümü yayımlandı. Kuruluş Osman 66. bölüm izleme linki haberimizde! Reyting rekorları kıran dizi 13 Ekim akşamı yeni bölümüyle ATV ekranlarındaydı. Diziyi kesintisiz HD, full izlemek isteyenler için ATV Kuruluş Osman son bölüm, 66 bölüm, yeni bölüm linklerine haberimizde yer verdik. İşte Kuruluş Osman 66. bölüm izle! ATV Kuruluş Osman son bölüm izle!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri kadar son bölümde yaşananlar da bir hayli merak ediliyor. Reyting rekortmeni dizinin son bölümünde yani 65. bölümde Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğdu. Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyüdü. Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden oldu. Öte yandan Osman Bey, Bala Hatun'un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun'a ulaştı. Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarstı.