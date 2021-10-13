13 Ekim Sadakatsiz yeni bölüm full, tek parça izle! Sadakatsiz 34. bölüm izle Kanal D! Sadakatsiz son bölüm Youtube!

Sadakatsiz 34. bölümüyle 13 Ekim 2021 Kanal D ekranlarında oldu. Milyonlarca izleyicisi bulunan fenomen dizinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sadakatsiz 34. bölüm Kanal D! Sadakatsiz yeni bölüm full, tek parça izle! Sadakatsiz son bölüm Youtube! şeklindeki aramalar gündeme geldi. İşte diziyi kaçırmadan HD izleyebileceğiniz Kanal D ve Youtube linkleri...
SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sadakatsiz 6 Ekim Çarşamba yayınlanan 33. yeni bölümde Asya, Aras konusunda önemli bir gelişmeye tanıklık ediyor!
Asya, Ali'nin maruz kaldığı zorbalığı öğrenmenin sarsıntısı ile oğlu için harekete geçer. Verdiği karar Volkan'ı, hatta Tekirdağ'ı sarsacakken, kazada hayatını kurtardığı hastanın kendisinden başka kimseyi hatırlamadığını fark eder.
Asya, hayatının serüven dolu yeni bir kapısını aralarken, zamanın ona neler getireceğinden habersizdir…
SADAKATSİZ 34. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Asya, geçmişini hatırlamaya çalışan esrarengiz hastasına yardım etmeye çalışırken onun pesine düşen Kadir isimli adamdan haberi yoktur.
Volkan'ı da rahatsız eden bu durum onu dönüp dolaşıp Asya'nın peşine düşmeye iterken, yürüdüğünü herkesten saklayan Derin'in ise bu adamı görmesi ve geçmişten tanıyor olması dengeleri değiştirecek bir başlangıç olacaktır.