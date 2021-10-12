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    • Televizyon
    • 12.10.2021 15:09
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    • 12.10.2021 15:09
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    Üç Kuruş dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Üç Kuruş konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

    Yayınlanan fragman ve afişlerden sonra dizi severleri oldukça etkileyen Üç Kuruş dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile oldukça iddialı gelen diziyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Televizyon ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi fenomen hale gelen ve final yaparak sevenlerini üzen İçerde dizisini anımsatıyor, benzerliğiyle dikkat çekiyor. Peki Üç Kuruş konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte gündemde büyük etki yaratan diziye dair bilgiler…

    takvim.com.tr
    Üç Kuruş dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

    Üç Kuruş dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Üç Kuruş konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İçerde ve Çukur gibi fenomen dizilerin yönetmenliğini yapan Sinan Öztürk şimdi Üç Kuruş dizisini izleyicilerle buluşturacak. Ay Yapım imzalı senaryosunu Damla Serim ve Murat Uyurkulak'ın üstlendiği dizi daha yayınlanmadan büyük ses getirdi. Üç Kuruş dizisi hakkında merak edilenler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Bir süredir heyecanla beklenen Üç Kuruş dizisinin ilk tanıtımı geldi. Dizi, Ekim ayında ve her Pazartesi Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak ancak net tarih belli olmadı.

    ÜÇ KURUŞ KONUSU NEDİR VE OYUNCULARI KİMLER?

    Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

    Oyuncu kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit yer alıyor.

        NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

        Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın Bakü şehrinde dünyaya gelmiştir. 1.70 boyundaki Azeri kökenli oyuncu, Bakü'den 11 yaşında ayrılmış ve annesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmiştir. Türkçesi zayıf olan Nesrin Cavadzade, Türkiye'ye geldiğinde okula tekrardan başlamış ve Türkçe'yi kısa sürede öğrenmiştir.

        Nesrin Cavadzade, lise yıllarında tiyatro kolunda yer alarak Türkmen Düğünü adlı oyunda oynadı. Lisenin ardından Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünü bitirmiştir. Üniversite yıllarının ardından oyunculuğa olan merakını sürdüren Cavadzade, 2 sene profesyonel oyunculuk eğitimi almıştır.

        İlk ekran deneyimini başrol olarak oynadığı Yersiz Yurtsuz dizisinde alan Cavadzade, dizideki başarılı ilerleyişinin ardından Dilber'in Sekiz Günü filminde rol almıştır. Bu filmin ardından en iyi kadın oyuncu ödülünü alan güzel oyuncu, 2011 yılında ATV'de yayınlanan Al Yazmalım adlı dizide bir karaktere can vermiştir.

        Bu dizinin aynı senesinde Güzel Günler Göreceğiz ve Yangın Var isimli filmlerle oyunculuk kariyerine yeni taşlar eklemiştir.

        Nesrin Cavadzade Türkçe dışında İngilizce ve Rusça bilmektedir.
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        Haberler Televizyon Üç Kuruş dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Üç Kuruş konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
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