Kalp Yarası 15. bölüm full izle! ATV Kalp Yarası son bölüm izle! 11 Ekim Kalp Yarası kesintisiz - tek parça izle seçeneği!

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit, Ayşe'ye karşı tüm hayal kırıklıklarını bastırıp Ayşe'nin işlemediği bir suç yüzünden haksız yere tutulduğu cezaevinden çıkarmak için canını dişine takarak çalışır. Mahkeme günü gelip çattığında Ferit Ayşe'yi savunurken farkına varmadan daha büyük kırgınlıklara yol açar.

İhsan'ın ihaneti Vedia'nın hayatını alt üst etmekle kalmaz, Vedia'nın konaktaki konumunu da sarsar. Vedia'nın tek tesellisi Zeytin olur. Yaman ise Sancakzadeler'e karşı kurduğu intikam oyununa devam etmektedir.

Hande'nin Ayşe ve Ferit'i ayırmak için oynadığı oyunlar işe yaramaz. Üstüne üstlük Ayşe de Ferit de ona meydan okur. Öte yandan Yaman'dan aldığı ders de Hande'yi iyice sarsmış, zaten kırılgan olan ruh halini daha da kötüye götürmüştür. Hande, elindeki son kozu oynamaya karar verir. Hande'nin bu son hamlesi en çok da Ayşe ve Ferit'in hayatını kökünden değiştirecektir.

KALP YARASI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ!

Gökhan Alkan (Ferit Sancakzede)

Yağmur Tanrısevsin (Ayşe Yılmaz)

Merve Çağıran (Hande Varoğlu)

Toprak Can Adıgüzel (Yaman Öztürk)

Şenay Gürler (Azade Sancakzade)

Mahir Günşiray (Adnan Sancakzade)

Meltem Gülenç (Zümrüt Varoğlu)

Rıza Akın (Hüseyin Varoğlu)

İnanç Konukçu (Sinan Sancakzede)

Burçin Abdullah (Leman Sancakzade)

Naz Sayıner (Müge Sancakzade)

Nail Kırmızıgül (İhsan)

Yonca Şahinbaş (Vedia)