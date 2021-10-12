Masumlar Apartmanı 42. bölüm full canlı izleme linki haberimizde! TRT'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünü iple çekenler 42. bölüm kesintisiz - tek parça izleme linkini araştırıyor. Yeni sezonda Melisa Şenolsun'un kadroya girmesiyle yeniden hareketlenene diziye 42. bölümde yeni bir isim dahil oluyor. İnci'nin yerine Rüya gelmişti. Han'a musallat olan Rüya'ya da yeni bir rakip geliyor. Han'ın eski nişanlısı Ceylan yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak. İşte Masumlar Apartmanı 42. bölüm full izle! TRT1 Masumlar Apartmanı son bölüm izle! 12 Ekim Masumlar Apartmanı kesintisiz - tek parça izle seçeneği!

TRT1 CANLI İZLEME EKRANI

MASUMLAR APARTMANI 42. BÖLÜM FULL HD KESİNTİSİZ İZLE!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı dizisi İstanbul'un Balat ve Beyoğlu semtlerinde çekiliyor.

Masumlar Apartmanı 42. bölüm ön izleme yayınlandı!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masumlar Apartmanı dizisi 12 Ekim Salı günü TRT1 ekranlarında 42. bölümüyle yayımlanacak. Dizinin yeni bölümünde Han'ın eski nişanlısı Ceylan sahneye çıkıyor.

İsteme sırasında yaşanan hadisenin ardından Gülben utanç ve ümitsizlik içinde kıvranır. Teselliyi ise kendi gibi anormal gördüğü tek kişide bulur.

Safiye, bir yandan Gülben'le ilgilenmeye çalışırken bir yandan da Naci'nin dönüşünün sevincini yaşar. Bu sevinç, beraberinde korkuyu da getirir. İyileşmek bir kenara, Safiye'nin daha da kötülediğini görünce Naci ne yapacaktır? Naci'ninse bambaşka bir planı vardır.

Kendi yasını unutup ailesini toparlama derdine düşen Han, Safiye'ye gelen bir haberle sarsılır. Rüya ise Han'la ilgili yeni öğrendiği bir bilginin peşine düşer. Esat yaşananlardan dolayı şaşkın ve ne düşüneceğini bilemez haldedir. Gülben, tamamen ümidini kaybetmişken Esat onu bir kez daha şaşırtır.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCU KADROSU!

Birkan Sokullu - HAN

Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han'ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.

Farah Zeynep Abdullah - İNCİ

Bir radyoda programcı olarak çalışan İnci, korumacı dedesi Memduh ve kardeşi Ege ile birlikte yaşamaktadır. İnci'nin hayatı Han'la tesadüfen tanışması ve Masumlar Apartmanı'na taşınmasıyla büyük ölçüde değişecektir.

Ezgi Mola - SAFİYE

Han'ın ablası. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.

Merve Dizdar -GÜLBEN

Ailenin en sessiz, en göze batmayan ve hiçbir konuda fikri sorulmayan üyesidir. Bütün hayatını ablası Safiye'nin boyunduruğu altında geçirmiştir. Kimseden sevgi görmemiş olan Gülben, kurtuluşunu aşkta arar ve sıklıkla olmayacak hülyalara kapılır.

Metin Çoşkun- HİKMET

Hikmet, evdeki kural ve düzenden kendini sorumlu tutmakta, Han ve Neriman'ın kendilerini kurtarmaları için onları desteklemektedir.