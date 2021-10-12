Masumlar Apartmanı Ceylan kim, gerçek adı ne? Ceylan'ı kim oynuyor? Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ı canlandıracak oyuncu...

Masumlar Apartmanı bu akşam yeni bölümüyle TRT1 ekranlarında olacak. Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun'un yer aldığı diziye yeni bir oyuncu katılacak Han'ın canından çok sevdiği eşi İnci'nin ölümünden sonra Rüya Han arasında yeni bir aşkın doğup doğmayacağı merak edilirken kadroya Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ın girmesiyle ortalık iyice karıştı. Peki Masumlar Apartmanı Ceylan kim, gerçek adı ne? Ceylan'ı kim oynuyor? İşte Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ı canlandıracak oyuncu...

MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİM, GERÇEK ADI NE?

Masumlar Apartmanı 42. bölüm 12 Eylül Salı akşamı saat 20:00'da TRT1 ekranlarında yayımlanacak. Dizinin fragmanında Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ı görenler merakla Ceylan'ın kim olduğunu, hikayesini araştırmaya başladı.

Dizinin eski bölümlerinde zaman zaman Ceylan karakterinin adı geçiyor ancak yüzü gösterilmiyordu. Yeni bölümde Ceylan karakteri diziye tamamen dahil olacak. Peki kim bu Ceylan?

CEYLANI'I KİM OYNUYOR?

Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanında Ceylan karakterin sureti tam olarak gösterilmedi. Dolayısıyla Ceylan'ı kimin oynadığı henüz belli değil. Dizinin yeni bölümünde Ceylan'ın kim olduğunu, hikayesini, hangi oyuncunun Ceylan'ı canlandıracağı belli olacak.

Dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan isim açıklandığında hakkındaki detaylı bilgilere haberimizde yer vereceğiz.

Öte yandan Ceylan rolü için iki ünlü oyuncu ön plana çıkıyor. Birisi Özgü Namal, diğer isim ise Melisa Sözen...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İsteme sırasında yaşanan hadisenin ardından Gülben utanç ve ümitsizlik içinde kıvranır. Teselliyi ise kendi gibi anormal gördüğü tek kişide bulur.

Safiye, bir yandan Gülben'le ilgilenmeye çalışırken bir yandan da Naci'nin dönüşünün sevincini yaşar. Bu sevinç, beraberinde korkuyu da getirir. İyileşmek bir kenara, Safiye'nin daha da kötülediğini görünce Naci ne yapacaktır? Naci'ninse bambaşka bir planı vardır.

Kendi yasını unutup ailesini toparlama derdine düşen Han, Safiye'ye gelen bir haberle sarsılır. Rüya ise Han'la ilgili yeni öğrendiği bir bilginin peşine düşer. Esat yaşananlardan dolayı şaşkın ve ne düşüneceğini bilemez haldedir. Gülben, tamamen ümidini kaybetmişken Esat onu bir kez daha şaşırtır.