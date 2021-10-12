İçimizden Biri 5. bölüm izle! Havva çıldırdı, gelinliğini paramparça etti! Show TV İçimizden Biri son bölüm full izleme seçeneği!

İÇİMİZDEN BİRİ 5. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İçimizden Biri her hafta olduğu gibi bu hafta Salı günü de yeni bölümüyle Show TV ekranlarında olacak. Sevilen dizi saat 21:45 'de başlayacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Havva'nın tüm hayalleri yıkılmış, bir anda tüm hayatı alt üst olmuştur. Uğruna herkesi karşısına aldığı biricik aşkı Adam, gözünün içine baka baka yalan söylemiştir.

Yıllarca hayalini kurduğu düğün bir anda dağılmış, gelinliği üstünde öylece kalakalmıştır. Adam'ı asla affetmeyecektir. Ama yas tutmaya da niyeti yoktur. Hayatına kaldığı yerden devam edecektir.