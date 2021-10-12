Masumlar Apartmanı 43. bölüm TRT fragmanı izle! Ceylan beklentisi arşa çıktı! Han'ın peşindeki hayalet...

Bu sevinç, beraberinde korkuyu da getirir. İyileşmek bir kenara, Safiye'nin daha da kötülediğini görünce Naci ne yapacaktır? Naci'ninse bambaşka bir planı vardır.

Kendi yasını unutup ailesini toparlama derdine düşen Han, Safiye'ye gelen bir haberle sarsılır. Rüya ise Han'la ilgili yeni öğrendiği bir bilginin peşine düşer.