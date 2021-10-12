Bugün hangi diziler var? 12 Ekim Salı hangi diziler yayımlanacak? ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8....

ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8'in 12 Ekim yayın akışı haberimizde! Akşam saatlerinde en çok merak edilen konu TV yayın akışları oluyor. Bu hafta Salı günü diziseverler ekranlarda hangi dizilerin yayımlanacağını araştırmaya başladı. Bizler de fenomen dizilerin tarihlerine haberimizde yer verdik. Bugün TRT1 ekranlarında sevilen dizi Masumlar Apartmanı olacak. ATV'de ise dizi değil film yayımlanacak. İşte Bugün hangi diziler var? 12 Ekim Salı hangi diziler yayımlanacak? sorularının yanıtları...
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
12 Ekim 2021 Salı günü ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 ekranlarında birbirinden güzel dizi ve filmler yer alıyor. İşte TV yayın akışları...
ATV YAYIN AKIŞI 12 EKİM 2021 SALI
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
03:45 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
06:00 Maraşlı
08:00 Kahvaltı Haberler i
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 5
22:00 Kuruluş Osman
SHOW TV YAYIN AKIŞI 12 EKİM 2021 SALI
13.00 1 Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10 Senin Hayatın
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
21.45 İçimizden Biri 'Dizi'
00.30 Kelebekler 'Türk Filmi'
02.45 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI 12 EKİM 2021 SALI
13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Ada Masalı 'Dizi'
00.30 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
03.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI 12 EKİM 2021 SALI
12.15 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Baht Oyunu 'Dizi'
00.15 Bir Nefes Yeter 'Türk Filmi'
02.15 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.30 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI 12 EKİM 2021 SALI
13.00 Bizim Köyün Kızları
16.30 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Masumlar Apartmanı 'Dizi'
00.15 'Dizi' (Tekrar)
03.45 Bizim Köyün Kızları (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI 12 EKİM 2021 SALI
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
05:00 Dizi
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
11:15 Masterchef Türkiye 2021
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye 2021