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    • 12.10.2021 19:04
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    • 12.10.2021 19:06
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    Bugün hangi diziler var? 12 Ekim Salı hangi diziler yayımlanacak? ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8....

    12 Ekim Salı günü yayımlanacak diziler merak ediliyor. Bugün ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8'de hangi dizilerin olacağı araştırılıyor. Akşamı evinde dizi izleyerek geçirmek isteyen hanımlar ve beyler kanalların yayın akışını öğrenmek istiyor. Peki Bugün hangi diziler var? 12 Ekim Salı hangi diziler yayımlanacak? İşte bugün ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8'de ekrana gelecek diziler tam liste!

    takvim.com.tr
    Bugün hangi diziler var?

    ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8'in 12 Ekim yayın akışı haberimizde! Akşam saatlerinde en çok merak edilen konu TV yayın akışları oluyor. Bu hafta Salı günü diziseverler ekranlarda hangi dizilerin yayımlanacağını araştırmaya başladı. Bizler de fenomen dizilerin tarihlerine haberimizde yer verdik. Bugün TRT1 ekranlarında sevilen dizi Masumlar Apartmanı olacak. ATV'de ise dizi değil film yayımlanacak. İşte Bugün hangi diziler var? 12 Ekim Salı hangi diziler yayımlanacak? sorularının yanıtları...

    BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

    12 Ekim 2021 Salı günü ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 ekranlarında birbirinden güzel dizi ve filmler yer alıyor. İşte TV yayın akışları...

    ATV YAYIN AKIŞI 12 EKİM 2021 SALI

    00:20 Bir Zamanlar Çukurova

    03:45 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    06:00 Maraşlı

    08:00 Kahvaltı Haberler i

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    16:20 Esra Erol'da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Çakallarla Dans 5

    22:00 Kuruluş Osman

    SHOW TV YAYIN AKIŞI 12 EKİM 2021 SALI

    13.00 1 Başka Güzel
    15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.10 Senin Hayatın
    18.45 Show Ana Haber
    20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
    21.45 İçimizden Biri 'Dizi'
    00.30 Kelebekler 'Türk Filmi'
    02.45 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
    04.45 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)

    STAR TV YAYIN AKIŞI 12 EKİM 2021 SALI

    13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
    16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
    18.30 Star Haber
    20.00 Ada Masalı 'Dizi'
    00.30 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
    03.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
    05.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

    KANAL D YAYIN AKIŞI 12 EKİM 2021 SALI

    12.15 Gelinim Mutfakta
    15.45 Ece Üner İle Susma
    19.00 Kanal D Haber
    20.00 Baht Oyunu 'Dizi'
    00.15 Bir Nefes Yeter 'Türk Filmi'
    02.15 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
    04.30 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

    TRT 1 YAYIN AKIŞI 12 EKİM 2021 SALI

    13.00 Bizim Köyün Kızları
    16.30 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
    19.00 Ana Haber
    19.55 İddiaların Aksine
    20.00 Masumlar Apartmanı 'Dizi'
    00.15 'Dizi' (Tekrar)
    03.45 Bizim Köyün Kızları (Tekrar)

    TV8 YAYIN AKIŞI 12 EKİM 2021 SALI

    00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    03:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

    05:00 Dizi

    06:30 Oynat Bakalım

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

    11:15 Masterchef Türkiye 2021

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    20:00 Masterchef Türkiye 2021

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