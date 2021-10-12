Bugün hangi diziler var? 12 Ekim Salı hangi diziler yayımlanacak? ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8....

ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8'in 12 Ekim yayın akışı haberimizde! Akşam saatlerinde en çok merak edilen konu TV yayın akışları oluyor. Bu hafta Salı günü diziseverler ekranlarda hangi dizilerin yayımlanacağını araştırmaya başladı. Bizler de fenomen dizilerin tarihlerine haberimizde yer verdik. Bugün TRT1 ekranlarında sevilen dizi Masumlar Apartmanı olacak. ATV'de ise dizi değil film yayımlanacak. İşte Bugün hangi diziler var? 12 Ekim Salı hangi diziler yayımlanacak? sorularının yanıtları...

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

12 Ekim 2021 Salı günü ATV, Kanal D, Show, Star, TRT1, TV8 ekranlarında birbirinden güzel dizi ve filmler yer alıyor. İşte TV yayın akışları...

ATV YAYIN AKIŞI 12 EKİM 2021 SALI

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

03:45 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

06:00 Maraşlı

08:00 Kahvaltı Haberler i

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 5

22:00 Kuruluş Osman

SHOW TV YAYIN AKIŞI 12 EKİM 2021 SALI

13.00 1 Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

21.45 İçimizden Biri 'Dizi'

00.30 Kelebekler 'Türk Filmi'

02.45 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI 12 EKİM 2021 SALI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Ada Masalı 'Dizi'

00.30 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)

03.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI 12 EKİM 2021 SALI

12.15 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Baht Oyunu 'Dizi'

00.15 Bir Nefes Yeter 'Türk Filmi'

02.15 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.30 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 12 EKİM 2021 SALI

13.00 Bizim Köyün Kızları

16.30 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Masumlar Apartmanı 'Dizi'

00.15 'Dizi' (Tekrar)

03.45 Bizim Köyün Kızları (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI 12 EKİM 2021 SALI

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

05:00 Dizi

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye 2021

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2021