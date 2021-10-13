Yargı dizisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Yargı yeni bölüm hangi gün ekranlara geliyor? Yargı son bölüm izle seçeneği!

Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Yargı dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Hem oyuncuları hem de konusuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi hakkında yurttaşlar detaylı bilgiye erişmek istiyor. Peki, Yargı dizisi hangi gün ekranlara geliyor? Yargı dizisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Tekrar günleri ne zaman? İşte tüm merak edilenler!
YARGI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Yargı dizisi yeni bölümleri her hafta Pazar günleri saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.
YARGI DİZİSİ KONUSU NE?
Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.