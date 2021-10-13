Yargı dizisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Yargı yeni bölüm hangi gün ekranlara geliyor? Yargı son bölüm izle seçeneği!

Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Yargı dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Hem oyuncuları hem de konusuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi hakkında yurttaşlar detaylı bilgiye erişmek istiyor. Peki, Yargı dizisi hangi gün ekranlara geliyor? Yargı dizisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Tekrar günleri ne zaman? İşte tüm merak edilenler!