Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 13.10.2021 11:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.10.2021 11:27
    ABONE OL

    Yargı dizisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Yargı yeni bölüm hangi gün ekranlara geliyor? Yargı son bölüm izle seçeneği!

    Ekranların iddialı yapımlarından biri olan Yargı dizisi hakkında vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Aksiyon ve dram türündeki Yargı dizisi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle yaşanan olayları konu ediniyor. Kendine özgü hikayesi ve oyuncularıyla ekranların kısa sürede en çok konuşulan dizisi haline gelen Yargı hakkında izleyiciler detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Peki, Yargı dizisi hangi gün ekranlara geliyor? Yargı dizisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Tekrar günleri ne zaman? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Yargı dizisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Yargı yeni bölüm hangi gün ekranlara geliyor?

    Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Yargı dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Hem oyuncuları hem de konusuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi hakkında yurttaşlar detaylı bilgiye erişmek istiyor. Peki, Yargı dizisi hangi gün ekranlara geliyor? Yargı dizisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Tekrar günleri ne zaman? İşte tüm merak edilenler!

    YARGI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Yargı dizisi yeni bölümleri her hafta Pazar günleri saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

    YARGI DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    YARGI DİZİSİ KONUSU NE?

    Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.

        YARGI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

        Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

        Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

        Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

        Uğur Polat : Yekta Tilmen

        Mehmet Yılmaz Ak : Pars

        Zeyno Eracar : Gül Erguvan

        Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

        Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

        Uğur Aslan : Doğan

        Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

        Onur Özaydın : Kemal

        Ece Yüksel : İnci Erguvan

        Özlem Çakar : Aylin

        Arda Anarat : Çınar Kaya

        Onur Durmaz : Engin Tilmen

        Zeynep Atılgan : Filiz

        Beren Nur Karadiş : Damla
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan, son kaynağı da yapacak
        Haberler Magazin Yargı dizisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Yargı yeni bölüm hangi gün ekranlara geliyor? Yargı son bölüm izle seçeneği!
            SON DAKİKA