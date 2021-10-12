Yaz sezonunun sona ermesiyle yaz dizilerinin de fişi tek tek çekiliyor. Yeni sezonda bir çok yeni dizi çıktı ancak çoğu erkenden final kararı aldı. Yazın büyük umutlarla başlayan diziler kış mevsiminin gelmesiyle teker teker final yapıyor. Yapımcılığının yanı sıra proje tasarımını da Fatih Enes Ömeroğlu'nun üstlendiği ARC Film imzalı Baht Oyunu için üzen haber tez geldi. Peki Baht Oyunu bitti mi neden bitiyor? Baht Oyunu neden final yapıyor? Baht Oyunu bugün var mı?

BAHT OYUNU BİTTİ Mİ, NEDEN BİTİYOR?

Kanal D'nin 12 Ekim 2021 tarihli yayın akışında Baht Oyunu'nun 17. bölümü yer aldı. Ayrıca dizinin final yapacağı da duyuruldu. İşte yayın akışındaki o detay...

BAHT OYUNU NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizinin umulduğu gibi reyting almadığı bu nedenle de final yaptığı konuşuluyor. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama ise yapılmadı.

BAHT OYUNU BU AKŞAM VAR MI, YAYIMLANACAK MI?

Baht Oyuncu 17. bölümüyle 12 Ekim akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Dizinin final bölümünün yayımlanacağı 17. bölüm saat 20:00'da başlayacak.

BAHT OYUNU 16. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ada, Bora'dan uzak durmaya çalışırken kaderin cilvesiyle tekrar yakınlaşınca olaylar iyice çıkmaza giriyor.

Bora ve ailesinin Ada'yı isteme hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Ada tarafından reddedilen Bora artık aşka olan inancını kaybetmeye çok yakındır.Ada, işten ayrılmaya karar verir. Ada, Bora'nın odasına gidip onunla vedalaşır ancak işten ayrılmasına ramak kala Ada'nın karşısına bir engel çıkar. Kaderin cilvesi bu olayla Ada'nın işten ayrılmasına engel olur. Bir diğer yandan da Ada ile Tuğçe arasında yeni bir rekabetin doğmasına sebep olur.

Ada ve Tuğçe'ye bir vakfın düzenlediği ödül töreni için adaydırlar. Böylelikle Ada, kendini kanıtlamak için var gücüyle çalışmaya başlar. Yeni yazısının peşine düşen Ada, bir anda ortadan kaybolur. Herkes telaşla Ada'yı ararken Ada'nın başı büyük bir beladadır.

BAHT OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

Aytaç Şaşmaz : Bora Doğrusöz

Cemre Baysel : Ada Tözün

İdris Nebi Taşkan : Rüzgar Akcan

Aslı Sümen : Tuğçe Dikman

Altan Erkekli : Zafer Doğrusöz

Hande Subaşı : Nergis Tözün Şahin

Funda İlhan : Belma Doğrusöz

Tuğba Çom Makar : Yasemin Tözün

Anıl Çelik : Ali Doğrusöz

Ozan Dağgez : Evren Gün

İrem Yük : Selin Doğu

Emrah Ben : Aslan Şahin

Suğdem Gözalır : Pırıl Kaleli

Azra Aksu : Elif Çamlı

FİNAL YAPAN DİZİLER!

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Baht Oyunu

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