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    • Televizyon
    • 12.10.2021 18:03
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    • 12.10.2021 18:07
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    Baht Oyunu bitti mi, neden bitiyor? Baht Oyunu neden final yapıyor? Baht Oyunu bu akşam var mı?

    Kanal D'nin yaz dizisi Baht Oyunu için final kararı alındığı ortaya çıktı. İlk bölümü Haziran ayında yayımlanan dizinin henüz 17. bölümde fişinin çekildiği iddia edildi. Günlerdir konuşulan konunun üzerine Kanal D'nin bugünkü yayın akışını görenler gözlerine inanamadı. Her hafta Salı günü ekrana gelen dizinin 17. yeni bölümü bu akşam yayımlanacak. Ancak Kanal D'nin 12 Ekim 2021 Salı günü için yayımladığı yayın akışında Baht Oyunu için üzen bir detay yer aldı. Peki Baht Oyunu bitti mi neden bitiyor? Baht Oyunu neden final yapıyor? Baht Oyunu bugün var mı? İşte merak edilen bu soruların yanıtını içeren yayın akışındaki o detay...

    takvim.com.tr
    Baht Oyunu bitti mi, neden bitiyor?

    Yaz sezonunun sona ermesiyle yaz dizilerinin de fişi tek tek çekiliyor. Yeni sezonda bir çok yeni dizi çıktı ancak çoğu erkenden final kararı aldı. Yazın büyük umutlarla başlayan diziler kış mevsiminin gelmesiyle teker teker final yapıyor. Yapımcılığının yanı sıra proje tasarımını da Fatih Enes Ömeroğlu'nun üstlendiği ARC Film imzalı Baht Oyunu için üzen haber tez geldi. Peki Baht Oyunu bitti mi neden bitiyor? Baht Oyunu neden final yapıyor? Baht Oyunu bugün var mı?

    BAHT OYUNU BİTTİ Mİ, NEDEN BİTİYOR?

    Kanal D'nin 12 Ekim 2021 tarihli yayın akışında Baht Oyunu'nun 17. bölümü yer aldı. Ayrıca dizinin final yapacağı da duyuruldu. İşte yayın akışındaki o detay...

    BAHT OYUNU NEDEN FİNAL YAPIYOR?

    Dizinin umulduğu gibi reyting almadığı bu nedenle de final yaptığı konuşuluyor. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama ise yapılmadı.

    BAHT OYUNU BU AKŞAM VAR MI, YAYIMLANACAK MI?

    Baht Oyuncu 17. bölümüyle 12 Ekim akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Dizinin final bölümünün yayımlanacağı 17. bölüm saat 20:00'da başlayacak.

    BAHT OYUNU 16. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

    Ada, Bora'dan uzak durmaya çalışırken kaderin cilvesiyle tekrar yakınlaşınca olaylar iyice çıkmaza giriyor.

    Bora ve ailesinin Ada'yı isteme hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Ada tarafından reddedilen Bora artık aşka olan inancını kaybetmeye çok yakındır.Ada, işten ayrılmaya karar verir. Ada, Bora'nın odasına gidip onunla vedalaşır ancak işten ayrılmasına ramak kala Ada'nın karşısına bir engel çıkar. Kaderin cilvesi bu olayla Ada'nın işten ayrılmasına engel olur. Bir diğer yandan da Ada ile Tuğçe arasında yeni bir rekabetin doğmasına sebep olur.

    Ada ve Tuğçe'ye bir vakfın düzenlediği ödül töreni için adaydırlar. Böylelikle Ada, kendini kanıtlamak için var gücüyle çalışmaya başlar. Yeni yazısının peşine düşen Ada, bir anda ortadan kaybolur. Herkes telaşla Ada'yı ararken Ada'nın başı büyük bir beladadır.

    BAHT OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

    Aytaç Şaşmaz : Bora Doğrusöz

    Cemre Baysel : Ada Tözün

    İdris Nebi Taşkan : Rüzgar Akcan

    Aslı Sümen : Tuğçe Dikman

    Altan Erkekli : Zafer Doğrusöz

    Hande Subaşı : Nergis Tözün Şahin

    Funda İlhan : Belma Doğrusöz

    Tuğba Çom Makar : Yasemin Tözün

    Anıl Çelik : Ali Doğrusöz

    Ozan Dağgez : Evren Gün

    İrem Yük : Selin Doğu

    Emrah Ben : Aslan Şahin

    Suğdem Gözalır : Pırıl Kaleli

    Azra Aksu : Elif Çamlı

    FİNAL YAPAN DİZİLER!

    İçimizden Biri

    Baht Oyunu

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    Haberler Televizyon Baht Oyunu bitti mi, neden bitiyor? Baht Oyunu neden final yapıyor? Baht Oyunu bu akşam var mı?
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