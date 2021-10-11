İlk sezonunda Uyanış Büyük Selçuklu adıyla izleyicisiyle buluşan dizinin ismi de dahil her şeyinde değişikliğe gidildi. Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezon tarihinin Akli Film tarafından ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, Uyanış Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yayınlanan son fragmanda "Yakında başlayacak" açıklaması yer aldı.
İşte merak edilenler;
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SEZON FİNALİ ÖZET
Sabbah ve Mitras, Baturalp ve Başulu ile birlikte Sencer ve Tapar'ı da tuzağa düşürmüştür. Selçuklulara altın darbeyi sonunda vurabileceklerini düşünen Sabbah ve Mitras, karşılarında birden Melikşah'ı bulmuştur.
İki taraf arasında yaşanacak mücadele sonucunda taraflar önemli bir yara alacaktır. Melikşah, sonunda Sabbah ve Mitras'ı ortadan kaldırmayı başarabilecek midir?