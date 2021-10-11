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    • 11.10.2021 13:52
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    • 11.10.2021 13:53
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    Uyanış Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon tarihi belli oldu mu?

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun ilk sezonunun ardından flaş bir değişiklik yaşandı. Dizi bu sezon zamanda geriye giderek Sultan Alparslan'ın dönemini anlatacak. Peki, Uyanış Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

    Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman başlıyor?

    İlk sezonunda Uyanış Büyük Selçuklu adıyla izleyicisiyle buluşan dizinin ismi de dahil her şeyinde değişikliğe gidildi. Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezon tarihinin Akli Film tarafından ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, Uyanış Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yayınlanan son fragmanda "Yakında başlayacak" açıklaması yer aldı.

    İşte merak edilenler;

    UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SEZON FİNALİ ÖZET

    Sabbah ve Mitras, Baturalp ve Başulu ile birlikte Sencer ve Tapar'ı da tuzağa düşürmüştür. Selçuklulara altın darbeyi sonunda vurabileceklerini düşünen Sabbah ve Mitras, karşılarında birden Melikşah'ı bulmuştur.

    İki taraf arasında yaşanacak mücadele sonucunda taraflar önemli bir yara alacaktır. Melikşah, sonunda Sabbah ve Mitras'ı ortadan kaldırmayı başarabilecek midir?

        Başulu'yu Kıpçak Diyarı'na götürmeye kararlı olan Baturalp, yaşadığı bu tuzak sonucunda kardeşiyle birlikte gitmekte hala ısrarcı olacak mıdır? Melikşah ile Baturalp arasındaki yüzleşmede neler yaşanacaktır? Melikşah'ın Başulu'ya karşı olan duyguları, saraydaki düzeni nasıl etkileyecektir? Batıniler'e karşı büyük bir savaş açan Selçuklular'ın hamleleri, Sabbah'ı nasıl etkileyecektir?

        Kuvel Kalesi fethini durdurmak için elinden geleni yapan Sabbah ile Mitras'ın Melikşah'a karşı olan mücadelelerinde hangi taraf galip gelecektir? Takipleri sonucunda Terken'in Karahanlı askerlerini çağırttığını öğrenen ve Terken ile Tacülmülk'ü hiç beklemedikleri anda yakalayan Zübeyde Hatun, bu durumu Melikşah'a iletecektir.

        Melikşah, Terken ile Tacülmülk'ün bu gizli planı karşısında nasıl bir karar alacaktır? Kuvel Kalesi fethinin ardından son bir görev için Nizamülmülk'le yola koyulmayı planlayan Melikşah'ın geçmişe, atalarına dair duyacakları yepyeni bir sayfa açacaktır.
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