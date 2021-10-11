Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi oyuncuları kimdir, konusu ne? 11 Ekim Star TV yayın akışı!

Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Sorusu izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Sinema kuşağında yer alan Küçük Esnaf filmi hakkında detaylar merak ediliyor. Oyuncu kadrosu ve konusunun yanı sıra özellikle filmin çekildiği yer hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi oyuncuları kim? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
KÜÇÜK ESNAF NEREDE ÇEKİLDİ, KONUSU NE?
Çekim mekanlarıyla dikkatleri üzerine çeken Küçük Esnaf filminin İstanbul'un Kadırga, Samatya ve Ağva semtlerinde çekildiği biliniyor. Küçük Esnaf filminin konusu ise şöyle:
Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar'ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta.