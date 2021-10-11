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    • Televizyon
    • 11.10.2021 13:52
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    • 11.10.2021 13:52
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    Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi oyuncuları kimdir, konusu ne? 11 Ekim Star TV yayın akışı!

    Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Küçük Esnaf filmi hakkında araştırmalar başladı. Küçük Esnaf bu akşam Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Cengiz Bozkurt gibi isimlerin yer aldığı Küçük Esnaf filminde kendi halinde yaşayan bir esnafın mafyaya bulaşmasını konu ediniyor. Film hakkında yayın saati ve nerede çekildiği konusunda bazı bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Küçük Esnaf filmi nerede çekiliyor? Küçük Esnaf filmi oyuncuları kim, konusu ne? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi oyuncuları kimdir?

    Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Sorusu izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Sinema kuşağında yer alan Küçük Esnaf filmi hakkında detaylar merak ediliyor. Oyuncu kadrosu ve konusunun yanı sıra özellikle filmin çekildiği yer hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi oyuncuları kim? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    KÜÇÜK ESNAF NEREDE ÇEKİLDİ, KONUSU NE?

    Çekim mekanlarıyla dikkatleri üzerine çeken Küçük Esnaf filminin İstanbul'un Kadırga, Samatya ve Ağva semtlerinde çekildiği biliniyor. Küçük Esnaf filminin konusu ise şöyle:

    Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar'ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta.

        KÜÇÜK ESNAF OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

        İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır
        Zeynep Koçak – Avukat Ezel
        Cengiz Bozkurt – Fahrettin
        Cezmi Baskın – Hüseyin
        Gupse Özay – Burcu
        Ünal Yeter – Salih


        Olgun Toker – Oktay
        Beyti Engin – Dalyan
        Erdal Tosun – Haydar
        Kaan Yılmaz – Caner
        Hasan Aslan Giray – Taksici
        Kadir Polatçı – Bekir
        Ahmet Arslan – Kamil
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        Haberler Televizyon Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi oyuncuları kimdir, konusu ne? 11 Ekim Star TV yayın akışı!
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