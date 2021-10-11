You 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix You 3. sezon tarihini açıkladı! İşte You 3. sezon fragmanı!

You 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix You 3. sezon tarihi belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Online dizi ve film izleme platformu Netflix'te en çok izlenen içerikler arasında You dizisi yer alıyor ve her sezonu heyecanla bekleniyor. You 3. sezon fragmanı yayınlanınca heyecanın dozunu daha da arttırdı, Netflix yayın tarihini de duyurdu. İşte yaşanacaklar...
YOU DİZİSİ 3. SEZON NE ZAMAN?
Üçüncü sezon fragmanında yer alan bilgilere göre yeni sezon 15 Ekim 2021 Cuma günü Netflix'te yayınlanacak.
YOU DİZİ KONUSU NEDİR, 3. SEZON OYUNCULARI KİMLER?
2014 senesinde Caroline Kepnes'in yayımlanan romanından uyarlanan bu dizide; oldukça sıradan bir hayat sürdüren ve hatta asosyal biri olan Joe bir kitapçıda çalışmaktadır. Kapı komşusunun oğlu olan küçük Paco ve kitapçıda birlikte çalıştığı Ethan ile ikili muhabbeti dışında konuştuğu fazla kimse yoktur.
Böylesine bir monoton hayat devam ettirirken, Beck adlı genç bir kızın kitapçıya girmesiyle tüm olaylar birden bire değişir. Joe'nun Beck'e büyük bir aşk duyması ve bu aşkı saplantılı olarak yaşaması pek çok problemi beraberinde getirecektir. Aşkından gözü dönen Joe, sürekli Beck'i takip eder ve hatta genç kızın evinin önünde saatler geçirerek aşık olduğu kadını pencereden izler. Sokakta, metroda ve zamanının olduğu her an da genç kızın bir adım gerisinde yer alır.