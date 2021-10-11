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    • 11.10.2021 12:56
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    • 11.10.2021 12:56
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    You 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix You 3. sezon tarihini açıkladı! İşte You 3. sezon fragmanı!

    Dizi severler tarafından gündemde yoğun bir şekilde You 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Netflix’te ilk iki sezonuyla yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Konusu, oyuncu kadrosu ve heyecan dolu sahneleri ile yine izleyicileri ekrana kilitleyecek gibi görünüyor. Netflix You 3. sezon tarihini açıkladı ve You 3. sezon fragmanını da yayınlandı. Peki hangi tarihte sevenleriyle buluşacak? You 3.sezon kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor, neler yaşanacak? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    You 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

    You 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix You 3. sezon tarihi belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Online dizi ve film izleme platformu Netflix'te en çok izlenen içerikler arasında You dizisi yer alıyor ve her sezonu heyecanla bekleniyor. You 3. sezon fragmanı yayınlanınca heyecanın dozunu daha da arttırdı, Netflix yayın tarihini de duyurdu. İşte yaşanacaklar...

    YOU DİZİSİ 3. SEZON NE ZAMAN?

    Üçüncü sezon fragmanında yer alan bilgilere göre yeni sezon 15 Ekim 2021 Cuma günü Netflix'te yayınlanacak.

    YOU DİZİ KONUSU NEDİR, 3. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

    2014 senesinde Caroline Kepnes'in yayımlanan romanından uyarlanan bu dizide; oldukça sıradan bir hayat sürdüren ve hatta asosyal biri olan Joe bir kitapçıda çalışmaktadır. Kapı komşusunun oğlu olan küçük Paco ve kitapçıda birlikte çalıştığı Ethan ile ikili muhabbeti dışında konuştuğu fazla kimse yoktur.

    Böylesine bir monoton hayat devam ettirirken, Beck adlı genç bir kızın kitapçıya girmesiyle tüm olaylar birden bire değişir. Joe'nun Beck'e büyük bir aşk duyması ve bu aşkı saplantılı olarak yaşaması pek çok problemi beraberinde getirecektir. Aşkından gözü dönen Joe, sürekli Beck'i takip eder ve hatta genç kızın evinin önünde saatler geçirerek aşık olduğu kadını pencereden izler. Sokakta, metroda ve zamanının olduğu her an da genç kızın bir adım gerisinde yer alır.

        Penn Badgley. Rolü : Joe Goldberg.
        Victoria Pedretti. Rolü : Love.
        Travis Van Winkle. Rolü : Cary.
        Shalita Grant. Rolü : Sherry.
        Scott Speedman. Rolü : Matthew.
        Saffron Burrows. Rolü : Dottie.
        Dylan Arnold. Rolü : Theo.
        Tati Gabrielle. Rolü : Marienne.
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        Haberler Televizyon You 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix You 3. sezon tarihini açıkladı! İşte You 3. sezon fragmanı!
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