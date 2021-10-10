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    • Televizyon
    • 10.10.2021 14:22
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    • 10.10.2021 14:22
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    Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yargı hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu…

    Dizi severler tarafından Yargı yeni bölüm ne zaman? Yargı hangi kanalda yayınlanıyor? Sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. Televizyon ekranlarında yeni başlayan pek çok dizi hakkındaki bilgiler izleyiciler tarafından merak ediliyor, bunlardan biri de Yargı dizisi oldu. Yeni başlamasına rağmen oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken dizinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki son bölümde neler yaşanmıştı? İzlemek isteyenler için tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yargı hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kanal D'nin yeni dizisi daha 3 bölüm yayınlanmasına rağmen heyecanlı sahneleri ve başarılı oyuncuları ile oldukça dikkat çekti, yeni bölüm için de bekleyiş başladı. Peki Yargı dizisinin yeni bölümü izleyicilerle ne zaman buluşacak? İşte detaylar...

    YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Kanal D'nin yeni dizisi 4.bölümü ile Pazar akşamı yayınlanacak.

    SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Ceylin'in bulduğu İnci ve Metin'in yan yana çekilmiş fotoğrafı, Ilgaz'la ikisinin arasındaki hassas dengeyi yeniden zorlar. Ilgaz babasının kendisine söylediği yalanın yarattığı şokla baş etmeye çalışırken Ceylin, İnci'nin katilini bulabilmek için kendisinin yanı sıra Ilgaz ve Eren'in de sınırlarını zorlar. Bu durum Pars'ın da yavaş yavaş dikkatini çekmektedir.Pars hem kardeşi Neva'nın intikamını almak hem de içten içe Ilgaz'ın hata yapmasını istediği için Çınar'ı tutuklu yargılatmaya kararlıdır. Ceylin ise, Çınar'ı savunduğunu ailesinden gizlemek zorundadır. Ilgaz ve Ceylin bir yandan gerçek katili bulmaya çalışırlarken, bir yandan da Çınar'ın tutuksuz yargılanması için çabalarlar. Ancak, Pars ve Zafer yüzünden ikisi de oldukça sıkışmış durumdadır.

    Cinayetin ve İnci'nin herkesten gizlediği hayatının üzerindeki perde aralandıkça Ceylin de Ilgaz da kendilerini hiç beklemedikleri dönemeçlerde savrulurken bulacak, ikisi de ailelerinin tahmin edemedikleri sırları olduğunu git gide daha da sarsan acı tecrübelerle öğrenmek zorunda kalacaklardır.

        YARGI DİZİ KONUSU VE OYUNCULARI

        Yargı, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin senaryosu Sema Ergenekon tarafından yazıldı. Dizi avukatların rekabete dayalı hikayesini konu alacaktır. Dizi, Sema Ergenekon'un Adliye'de yaptığı gözlemlere dayanarak oluşturduğu hukuki çatışmaları yansıtıyor. Savcı Ilgaz ve avukat Ceylin'in arasında yaşananları anlatacak olan Yargı dizisi izleyicilere aile değerlerini ve adalet kavramını farklı bir bakış açısıyla sorgulatacak. Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatılacağı ve aile içi güven kavramını ters yüz edecek hikayesiyle 'Yargı' pazar akşamı ilk bölümüyle ekranlarda olacak.

        Oyuncu Kadrosu: Kaan Urgancıoğlu (Ilgaz), Pınar Deniz (Ceylin), Hüseyin Avni Danyal (Metin), Uğur Polat (Yekta), Mehmet Yılmaz Ak (Pars), Ali Seçkiner Alıcı (Zafer), Arda Anarat (Çınar), Ece Yüksel (İnci), Zeyno Eracar (Gül), Uğur Aslan (Eren), Onur Durmaz (Engin), Başak Gümülcinelioğlu (Neva), Pınar Çağlar Gençtürk (Aylin), Onur Özaydın (Osman), Özlem Çakar (Makbule), Zeynep Atılgan (Parla), Beren Nur Karadiş (Defne)
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        Haberler Televizyon Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yargı hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu…
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