Şabaniye filmi uzun bir aradan sonra yeniden televizyonda yayımlanacak. 10 Ekim Pazar akşamı koltuğuna oturup film keyfi yapmak isteyenleri kahkaha dolu bir film bekliyor. Bu akşam yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı başrolünde iste usta oyuncu Kemal Sunal'ın yer aldığı Şabaniye filmi filmseverler ile buluşacak. Komedi türündeki film 1 buçuk saat sürmektedir. Her filmi ile 7'den 70'e büyük beğeni toplayan Kemal Sunal, bu kez Şabaniye filmi ile anılacak. Peki Şabaniye filmi saat kaçta, hangi kanalda? Şabaniye filmi nerede, ne zaman çekildi? Şabaniye filminin oyuncuları kim? İşte cevapları...
ŞABANİYE FİLMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇ KAÇTA?
Şabaniye filmi 10 Ekim 2021 Pazar günü saat 20:00'da Show TV ekranlarında olacak.
ŞABANİYE FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?
Türk sinemasının en çok sevilne filmlerinden Şabaniye 1984 yılında İzmir'de çekilmiştir. Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği, 1984 yapımı filmin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal'ın yanı sıra Adile Naşit, Çiğdem Tunç ve Erdal Özyağcılar gibi isimler de yer alıyor. İşte Şabaniye filmi oyuncu kadrosu...
OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal - Şaban / Şabaniye
Çiğdem Tunç - Nazlı
Erdal Özyağcılar - Şeyhmus
Adile Naşit - Hatice
Reha Yurdakul - Şef Garson
Aliye Rona - Ayşe
Turgut Boralı - Dursun
Sırrı Elitaş - Şaban'ın Babası
Nezahat Tanyeri -
Kartal Tibet - Kartal Tibet
Nermin Denizci - Assolist
Kubilay İBİŞ
ŞABANİYE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bir annenin, kan davasına kurban gitmemesi için oğlunu kadın kılığına sokması ile bütün komik olaylar ve film başlar. Şaban annesi ile huzurlu bir şekilde yaşamaktadır ancak bir gün bu huzurları kaçacaktır. Çünkü kan davaları olan aile Şaban ve annesinin izini bulmuştur ve Şaban'ı öldürmek için eve baskın yaparlar.
Annesi Şaban'ı kaçırır nereye saklanacaklarını bilemez ve peşindeki adamlardan kaçarkan bir gazinoya girer. Kuliste, annesi adamları nasıl atlatacağını düşünürken birden aklına Şaban'ı kadın kılığına sokmak gelir ve Şaban artık bir kadındır.
Peşlerindeki adamlar kulisi basarlar ancak Şaban'ı ararken kız kardeşi Şabaniye'yi görürler. Şaban artık Şabaniye olmuştur çünkü. Kanlısı Şabaniye'ye aşık olur ve işler iyice karmaşık olmaya başlar.
Adam Şabaniye'nin peşini bırakmaz ve evlenmek ister. Şabaniye'yi annesinin elini öptürmeye götürür ve o zaman işler daha da karmakarışık bir hal alır. Çünkü Şabaniye yani Şaban, kanlısının kız kardeşini görür ve görür görmez o da kıza aşık olur.