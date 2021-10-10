Şabaniye filmi nerede, ne zaman çekildi? Şabaniye filminin oyuncuları kim?

ŞABANİYE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir annenin, kan davasına kurban gitmemesi için oğlunu kadın kılığına sokması ile bütün komik olaylar ve film başlar. Şaban annesi ile huzurlu bir şekilde yaşamaktadır ancak bir gün bu huzurları kaçacaktır. Çünkü kan davaları olan aile Şaban ve annesinin izini bulmuştur ve Şaban'ı öldürmek için eve baskın yaparlar.

Annesi Şaban'ı kaçırır nereye saklanacaklarını bilemez ve peşindeki adamlardan kaçarkan bir gazinoya girer. Kuliste, annesi adamları nasıl atlatacağını düşünürken birden aklına Şaban'ı kadın kılığına sokmak gelir ve Şaban artık bir kadındır.

Peşlerindeki adamlar kulisi basarlar ancak Şaban'ı ararken kız kardeşi Şabaniye'yi görürler. Şaban artık Şabaniye olmuştur çünkü. Kanlısı Şabaniye'ye aşık olur ve işler iyice karmaşık olmaya başlar.

Adam Şabaniye'nin peşini bırakmaz ve evlenmek ister. Şabaniye'yi annesinin elini öptürmeye götürür ve o zaman işler daha da karmakarışık bir hal alır. Çünkü Şabaniye yani Şaban, kanlısının kız kardeşini görür ve görür görmez o da kıza aşık olur.