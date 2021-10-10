Bayi Toplantısı filmi nerede hangi otelde çekildi? Bayi Toplantısı oyuncuları/karakterleri kimler?

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bati Toplantısı filmi 10 Ekim Pazar (bugün) saat 20:00'da Star TV ekranlarında olacak.

STAR TV CANLI İZLE BAYİ TOPLANTISI FULL İZLE HS KESİNTİSİZ

BAYİ TOPLANTISI NEREDE HANGİ OTELDE ÇEKİLDİ?

Komedi filmin çekimleri Konya ve İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Yurdaeroğlu Resort adıyla filmde yer alan otelin gerçek ismi bilinmiyor ancak otelin İstanbul'da olduğu öğrenildi. Bayi Toplantısı filminin hikayesi ise şöyle;

Bayi toplantısı için Anadolu'dan İstanbul'a gelen Namık, Adem ve Sadık hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir planın içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.

OYUNCULARI/KARAKTERLERİ KİMLER?

İbrahim Büyükak - Namık

Onur Buldu - Sadık

Doğu Demirkol - Adem

Büşra Pekin - Övgü

Safa Sarı - Demircan

Deniz Hamzaoğlu

Çağla Demir

Rıza Akın

Hakan Salınmış

Sacide Taşaner

Zeyno Eracar

Müfit Kayacan

Tuğçe Karabayır

Gamze Karaduman