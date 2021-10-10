Bayi Toplantısı filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Komedi tadındaki film toplamda 1 saat 55 dakika sürüyor. İlk kez 21 Şubat 2020 tarihinde vizyona giren Bayi Toplantısı filmi bir hayli beğenilmişti. Filmin başrollerinde CGH 1'in yıldızlarından İbrahim Büyükak, Güldür Güldür ekibinin sempatik oyuncusu Onur Buldu ve komedyen Doğu Demirkol yer alıyor. Sinemada izleyenleri gülme krizine sokan film bu kez TV'de ekranlara gelecek. Bayi Toplantısı filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bayi Toplantısı filmi nerede hangi otelde çekildi? Bayi Toplantısı oyuncuları/karakterleri kimler?
BAYİ TOPLANTISI FİLMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bati Toplantısı filmi 10 Ekim Pazar (bugün) saat 20:00'da Star TV ekranlarında olacak.
STAR TV CANLI İZLE BAYİ TOPLANTISI FULL İZLE HS KESİNTİSİZ
BAYİ TOPLANTISI NEREDE HANGİ OTELDE ÇEKİLDİ?
Komedi filmin çekimleri Konya ve İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Yurdaeroğlu Resort adıyla filmde yer alan otelin gerçek ismi bilinmiyor ancak otelin İstanbul'da olduğu öğrenildi. Bayi Toplantısı filminin hikayesi ise şöyle;
Bayi toplantısı için Anadolu'dan İstanbul'a gelen Namık, Adem ve Sadık hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir planın içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.
OYUNCULARI/KARAKTERLERİ KİMLER?
İbrahim Büyükak - Namık
Onur Buldu - Sadık
Doğu Demirkol - Adem
Büşra Pekin - Övgü
Safa Sarı - Demircan
Deniz Hamzaoğlu
Çağla Demir
Rıza Akın
Hakan Salınmış
Sacide Taşaner
Zeyno Eracar
Müfit Kayacan
Tuğçe Karabayır
Gamze Karaduman