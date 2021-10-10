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    • Televizyon
    • 10.10.2021 14:11
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    • 10.10.2021 14:11
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    Bayi Toplantısı filmi nerede hangi otelde çekildi? Bayi Toplantısı oyuncuları/karakterleri kimler?

    Çok Güzel Hakeketler Bunlar eğlence programıyla ünlenen İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı Bayi Toplantısı filmi beyaz perdenin ardından bu kez televizyon ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulacak. Vizyona girdiği yılda büyük beğeni toplayan Bayi Toplantısı filmi hakkında araştırmalar başladı. Peki Bayi Toplantısı filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bayi Toplantısı filmi nerede hangi otelde çekildi? Bayi Toplantısı oyuncuları/karakterleri kimler? İşte filme dair bilgiler...

    takvim.com.tr
    Bayi Toplantısı filmi nerede hangi otelde çekildi?

    Bayi Toplantısı filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Komedi tadındaki film toplamda 1 saat 55 dakika sürüyor. İlk kez 21 Şubat 2020 tarihinde vizyona giren Bayi Toplantısı filmi bir hayli beğenilmişti. Filmin başrollerinde CGH 1'in yıldızlarından İbrahim Büyükak, Güldür Güldür ekibinin sempatik oyuncusu Onur Buldu ve komedyen Doğu Demirkol yer alıyor. Sinemada izleyenleri gülme krizine sokan film bu kez TV'de ekranlara gelecek. Bayi Toplantısı filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bayi Toplantısı filmi nerede hangi otelde çekildi? Bayi Toplantısı oyuncuları/karakterleri kimler?

    BAYİ TOPLANTISI FİLMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Bati Toplantısı filmi 10 Ekim Pazar (bugün) saat 20:00'da Star TV ekranlarında olacak.

    STAR TV CANLI İZLE BAYİ TOPLANTISI FULL İZLE HS KESİNTİSİZ

    BAYİ TOPLANTISI NEREDE HANGİ OTELDE ÇEKİLDİ?

    Komedi filmin çekimleri Konya ve İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Yurdaeroğlu Resort adıyla filmde yer alan otelin gerçek ismi bilinmiyor ancak otelin İstanbul'da olduğu öğrenildi. Bayi Toplantısı filminin hikayesi ise şöyle;

    Bayi toplantısı için Anadolu'dan İstanbul'a gelen Namık, Adem ve Sadık hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir planın içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.

    OYUNCULARI/KARAKTERLERİ KİMLER?

    İbrahim Büyükak - Namık

    Onur Buldu - Sadık

    Doğu Demirkol - Adem

    Büşra Pekin - Övgü

    Safa Sarı - Demircan

    Deniz Hamzaoğlu

    Çağla Demir

    Rıza Akın

    Hakan Salınmış

    Sacide Taşaner

    Zeyno Eracar

    Müfit Kayacan

    Tuğçe Karabayır

    Gamze Karaduman
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    Haberler Televizyon Bayi Toplantısı filmi nerede hangi otelde çekildi? Bayi Toplantısı oyuncuları/karakterleri kimler?
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