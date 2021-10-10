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    • 10.10.2021 15:18
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    Yargı 4. bölüm full CANLI izle! Kanal D Yargı son bölüm izle! 10 Ekim Yargı kesintisiz - tek parça izle seçeneği!

    Yayımlandığı ilk bölümden itibaren yoğun ilgi ile karşılan Yargı dizisi yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı'nın yeni bölümü bu akşam diziseverler ile buluşacak. Sevilen dizinin 4. bölümü için canlı izleme linki araştırılıyor. Haberimizde Yargı 4. bölüm full CANLI izleme linki, Kanal D Yargı son bölüm izleme ekranı, 10 Ekim Yargı kesintisiz - tek parça izle seçeneğine ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Yargı 4. bölüm full CANLI izle!

    Her Pazar Kanal D ekranlarında yeni bölümüyle yayımlanan Yargı dizisi 4. bölümüyle bu akşam da ekranlarda olacak. Dizinin başrollerinde güzeller güzeli ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kara Sevda dizisiyle hayran kitlesini artıran Kaan Urgancıoğlu yer alıyor. Yönetmenliğini de Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı dizisi bu akşam 4. yeni bölümüyle sevenleriyle buluşacak. İşte Yargı 4. bölüm full CANLI izle! Kanal D Yargı son bölüm izle! 10 Ekim Yargı kesintisiz - tek parça izle seçeneği!

    YARGI YENİ BÖLÜM (4.BÖLÜM) NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Yargı dizisi 4. yeni bölümüyle 10 Ekim 2021 Pazar günü saat 20:00 'da Kanal D'de olacak. Aşağıda yer alan Kanal D canlı yayın linkine tıklayarak diziyi kesintisiz full HD keyfi ile izleyeyebilirsiniz.

    KANAL D CANLI YAYIN EKRANI

    YARGI YENİ 3. BÖLÜM LİNKİ FULL KESİNTİSİZ İZLE!

    YARGI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

    YARGI OYUNCU KADROSU!

    Kaan Urgancıoğlu

    Pınar Deniz

    Hüseyin Avni Danyal

    Uğur Polat

    Mehmet Yılmaz Ak

    Zeyno Eracar

    Ali Seçkiner Alıcı

    Başak Gümülcinelioğlu

    Uğur Aslan

    Pınar Çağlar Gençtürk

    Onur Özaydın

    Ece Yüksel

    Özlem Çakar

    Arda Anarat

    Onur Durmaz

    Zeynep Atılgan

    Beren Nur Karadiş

    YARGI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Yargı dizisi İstanbul'da çekiliyor. Ancak dizinin çekildiği semtler hakkında henüz detaylı bir bilgi yer almıyor.

    DİZİNİN KONUSU NEDİR?

    Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

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    Haberler Televizyon Yargı 4. bölüm full CANLI izle! Kanal D Yargı son bölüm izle! 10 Ekim Yargı kesintisiz - tek parça izle seçeneği!
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