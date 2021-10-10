Her Pazar Kanal D ekranlarında yeni bölümüyle yayımlanan Yargı dizisi 4. bölümüyle bu akşam da ekranlarda olacak. Dizinin başrollerinde güzeller güzeli ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kara Sevda dizisiyle hayran kitlesini artıran Kaan Urgancıoğlu yer alıyor. Yönetmenliğini de Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı dizisi bu akşam 4. yeni bölümüyle sevenleriyle buluşacak. İşte Yargı 4. bölüm full CANLI izle! Kanal D Yargı son bölüm izle! 10 Ekim Yargı kesintisiz - tek parça izle seçeneği!

YARGI YENİ BÖLÜM (4.BÖLÜM) NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yargı dizisi 4. yeni bölümüyle 10 Ekim 2021 Pazar günü saat 20:00 'da Kanal D'de olacak. Aşağıda yer alan Kanal D canlı yayın linkine tıklayarak diziyi kesintisiz full HD keyfi ile izleyeyebilirsiniz.

KANAL D CANLI YAYIN EKRANI

YARGI YENİ 3. BÖLÜM LİNKİ FULL KESİNTİSİZ İZLE!

YARGI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

YARGI OYUNCU KADROSU!

Kaan Urgancıoğlu

Pınar Deniz

Hüseyin Avni Danyal

Uğur Polat

Mehmet Yılmaz Ak

Zeyno Eracar

Ali Seçkiner Alıcı

Başak Gümülcinelioğlu

Uğur Aslan

Pınar Çağlar Gençtürk

Onur Özaydın

Ece Yüksel

Özlem Çakar

Arda Anarat

Onur Durmaz

Zeynep Atılgan

Beren Nur Karadiş

YARGI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yargı dizisi İstanbul'da çekiliyor. Ancak dizinin çekildiği semtler hakkında henüz detaylı bir bilgi yer almıyor.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.