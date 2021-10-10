Her Pazar Kanal D ekranlarında yeni bölümüyle yayımlanan Yargı dizisi 4. bölümüyle bu akşam da ekranlarda olacak. Dizinin başrollerinde güzeller güzeli ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kara Sevda dizisiyle hayran kitlesini artıran Kaan Urgancıoğlu yer alıyor. Yönetmenliğini de Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı dizisi bu akşam 4. yeni bölümüyle sevenleriyle buluşacak. İşte Yargı 4. bölüm full CANLI izle! Kanal D Yargı son bölüm izle! 10 Ekim Yargı kesintisiz - tek parça izle seçeneği!
YARGI YENİ BÖLÜM (4.BÖLÜM) NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yargı dizisi 4. yeni bölümüyle 10 Ekim 2021 Pazar günü saat 20:00 'da Kanal D'de olacak. Aşağıda yer alan Kanal D canlı yayın linkine tıklayarak diziyi kesintisiz full HD keyfi ile izleyeyebilirsiniz.
YARGI YENİ 3. BÖLÜM LİNKİ FULL KESİNTİSİZ İZLE!
YARGI OYUNCU KADROSU!
Kaan Urgancıoğlu
Pınar Deniz
Hüseyin Avni Danyal
Uğur Polat
Mehmet Yılmaz Ak
Zeyno Eracar
Ali Seçkiner Alıcı
Başak Gümülcinelioğlu
Uğur Aslan
Pınar Çağlar Gençtürk
Onur Özaydın
Ece Yüksel
Özlem Çakar
Arda Anarat
Onur Durmaz
Zeynep Atılgan
Beren Nur Karadiş
YARGI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Yargı dizisi İstanbul'da çekiliyor. Ancak dizinin çekildiği semtler hakkında henüz detaylı bir bilgi yer almıyor.
DİZİNİN KONUSU NEDİR?
Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.