Kalp Yarası Brezilya'da fenomen oldu! Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin’e hayranlarından büyük sürpriz...

Kendilerine hediyeler gönderen Brezilyalı hayranlarının bu jestini karşılıksız bırakmayan Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin, sosyal medyadan Portekizce teşekkür mesajları yayınladı. Gökhan Alkan "Hediyelerinizi aldım. Çok teşekkürler. Bizimle olduğunuzu bilmek çok güzel. Tüm Güney Amerika ve Brezilya'ya sevgiler" sözleriyle teşekkür ederken, Yağmur Tanrısevsin de "Brezilya'ya kucak dolusu sevgiler. Hediyeleriniz ulaştı. Hepinize içten teşekkürler" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Herkes tarafından reddedilen ve yapayalnız kalan Hande çektiği intihar videosunu Ferit ve Ayşe'ye gönderir. Boşanmanın sancılarını yaşayan Ayşe ve Ferit, Hande'yi kurtarır. Hande'nin bu hamlesi ortalığı karıştırırken, Ayşe ve Ferit'in aşkları bir kez daha sorgulanır.