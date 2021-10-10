Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 10.10.2021 15:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.10.2021 15:19
    ABONE OL

    Kalp Yarası Brezilya'da fenomen oldu! Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin’e hayranlarından büyük sürpriz...

    Atv’nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası, Türkiye’de olduğu kadar yayınlandığı diğer ülkelerde de büyük ilgi görüyor. Brezilyalı hayranları dizinin başrol oyuncuları Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin’e sürpriz yaptı. Kalp Yarası, yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00’de Atv’de! İşte sevilen ve merakle beklenen dizi Kalp Yarası 15. yeni bölümden ipuçları...

    Kalp Yarası Brezilya’da fenomen oldu!

    "KALP YARASI" BREZİLYA'DA FENOMEN OLDU!

    Atv'nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası, Türkiye'de olduğu kadar yayınlandığı diğer ülkelerde de büyük ilgi görüyor. Brezilyalı hayranları dizinin başrol oyuncuları Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'e sürpriz yaptı.

    Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi Kalp Yarası, Brezilya'da çok konuşuluyor. Brezilyalı fanlar dizinin Ferit ve Ayşe'si Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'e pasta gönderdi.

    Kendilerine hediyeler gönderen Brezilyalı hayranlarının bu jestini karşılıksız bırakmayan Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin, sosyal medyadan Portekizce teşekkür mesajları yayınladı. Gökhan Alkan "Hediyelerinizi aldım. Çok teşekkürler. Bizimle olduğunuzu bilmek çok güzel. Tüm Güney Amerika ve Brezilya'ya sevgiler" sözleriyle teşekkür ederken, Yağmur Tanrısevsin de "Brezilya'ya kucak dolusu sevgiler. Hediyeleriniz ulaştı. Hepinize içten teşekkürler" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

    Herkes tarafından reddedilen ve yapayalnız kalan Hande çektiği intihar videosunu Ferit ve Ayşe'ye gönderir. Boşanmanın sancılarını yaşayan Ayşe ve Ferit, Hande'yi kurtarır. Hande'nin bu hamlesi ortalığı karıştırırken, Ayşe ve Ferit'in aşkları bir kez daha sorgulanır.

        Azade oğlu için hayatından vazgeçmeyi göze alan Hande'nin gelini olması hayalinden vazgeçmemiştir. Ancak bunun gerçekleşmesi için Ferit'in Ayşe'den vazgeçmesi gerekmektedir.

        Kızının intihar teşebbüsü ile sarsılan Zümrüt, Hüseyin'in masum bir insanı öldürüp iftira atmasının bedelini kızının ödediğini düşünür ve bir karar alır. Bu kararı uygulamak, Zümrüt için hiç de kolay olmayacaktır.

        Tüm bunlar yaşanırken hapisten yeni çıkan ve Antakya'da tek başına ayakta kalma mücadelesi veren Ayşe, Ferit'ten ayrılabilmek için hem kendi yüreğiyle hem de Ferit'le mücadele etmek zorunda kalır. Ferit'in Ayşe'yi geri kazanmak için verdiği mücadele ise Hande'nin intihar teşebbüsü nedeniyle iyice zora girmiştir.

        Kalp Yarası, yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00'de Atv'de!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bahçeli’den önemli açıklamalar
        Haberler Televizyon Kalp Yarası Brezilya'da fenomen oldu! Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin’e hayranlarından büyük sürpriz...
            SON DAKİKA