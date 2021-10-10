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    • 10.10.2021 15:36
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    Teşkilat 17. bölüm full izle! - 10 Ekim TRT 1 Teşkilat yeni bölüm kesintisiz - tek parça izle seçeneği!

    Her hafta Pazar günü yayınlanan TRT1 'in sevilen dizisi Teşkilat bu akşam 17. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde sorguya alınan Ceren Serdar'a bir kızı olduğunu ve aşkı için taraf değiştirdiğini itiraf etmesi büyük damga vurdu. Heyecanla yeni bölümü bekleyen seyirciler Teşkilat 17. bölüm canlı izle seçeneği hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. TRT 1 Teşkilat 17. bölümü kaçırmadan full, kesintisiz, HD izlemek için canlı yayın linkine haberimizde yer verdik.

    takvim.com.tr
    Teşkilat 17. bölüm full izle! - 10 Ekim TRT 1 Teşkilat yeni bölüm kesintisiz - tek parça izle seçeneği!

    Pazar akşamlarının sevilen dizisi Teşkilat bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Fragmanıyla büyük bir şok etkisi yaratan Teşkilat dizisini kaçırmadan full, kesintisiz, HD izlemek için canlı yayın linkine haberimizde yer verdik.

    TRT 1 TEŞKİLAT 17. BÖLÜM CANLI İZLE SEÇENEKLERİ!

    TRT 1 Teşkilat 17. bölümü kaçırmadan full, kesintisiz, HD izlemek için canlı yayın linkine haberimizde yer verdik. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak TRT 1 CANLI yayına geçiş yapabilirsiniz.

    TRT 1 TEŞKİLAT CANLI İZLE! (10 EKİM 2021 PAZAR)

    TEŞKİLAT 17. BÖLÜM FULL, HD, KESİNTİSİZ İZLE!

    TEŞKİLAT YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    Yayınlanan yeni fragmanda; eski kocasını kaybeden Zehra'nın, ekipten ayrılmaya karar verdiği görülüyor.

    Zehra'yı uğurlayan ekip yoluna devam ederken, Serdar ise Ceren'i sorguya alıyor ve yalan söyleyip söylemediğini anlamaya çalışıyor.

    Serdar sorgu sırasında Ceren'e, "Saf değiştirmenin nedeni aşk mı?" diye sorarken, Ceren, "Evet" cevabını veriyor.

    Yalan makinesine bağlanan Ceren'in doğruyu söylediğini gören Serdar şaşırırken, "Benden bir şey daha gizlediğini düşünüyorum" diyor.

    O sırada Ceren'in kızı olduğunu itiraf etmesi fragmana damga vurdu.

        TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Zehra'nın eski eşi Kemal'in de içinde mühendis olarak bulunduğu Mavi Vatan gemisi, içeri sızan Simon adındaki bir 'Uyuyan' tarafından patlatılmıştır.

        Patlamanın etkisiyle Doğu Akdeniz'de bir çevre felaketi yaşanması ihtimali ortaya çıkar. Olayın aydınlatılması için uluslararası bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verilirken, bu komisyonun vereceği kararlar sonucu Türkiye'nin ağır cezalarla karşılaşması söz konusudur.

        Diğer yanda Ceren ekip tarafından yakalanmıştır. Ceren'in vereceği bilgiler hayati önem taşımaktadır ancak Ceren konuşmak için çok kritik bir şart öne sürer.

        Serdar'ın durumu gün geçtikçe iyiye gitse de Zehra'nın hala şüpheleri vardır. Ekip ise bir an önce Mavi Vatan'a yapılanın bir sabotaj olduğunu ortaya çıkaracak kanıtları elde etmek zorundadır. Bu hedef doğrultusunda Ceren'i yanlarına alarak zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Ancak bu yolculukta ekibi büyük bir sürpriz beklemektedir.
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