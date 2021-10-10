Teşkilat 17. bölüm full izle! - 10 Ekim TRT 1 Teşkilat yeni bölüm kesintisiz - tek parça izle seçeneği!

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Teşkilat bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Fragmanıyla büyük bir şok etkisi yaratan Teşkilat dizisini kaçırmadan full, kesintisiz, HD izlemek için canlı yayın linkine haberimizde yer verdik.
TRT 1 TEŞKİLAT 17. BÖLÜM CANLI İZLE SEÇENEKLERİ!
TRT 1 Teşkilat 17. bölümü kaçırmadan full, kesintisiz, HD izlemek için canlı yayın linkine haberimizde yer verdik. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak TRT 1 CANLI yayına geçiş yapabilirsiniz.
TRT 1 TEŞKİLAT CANLI İZLE! (10 EKİM 2021 PAZAR)
TEŞKİLAT YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yayınlanan yeni fragmanda; eski kocasını kaybeden Zehra'nın, ekipten ayrılmaya karar verdiği görülüyor.
Zehra'yı uğurlayan ekip yoluna devam ederken, Serdar ise Ceren'i sorguya alıyor ve yalan söyleyip söylemediğini anlamaya çalışıyor.
Serdar sorgu sırasında Ceren'e, "Saf değiştirmenin nedeni aşk mı?" diye sorarken, Ceren, "Evet" cevabını veriyor.
Yalan makinesine bağlanan Ceren'in doğruyu söylediğini gören Serdar şaşırırken, "Benden bir şey daha gizlediğini düşünüyorum" diyor.
O sırada Ceren'in kızı olduğunu itiraf etmesi fragmana damga vurdu.