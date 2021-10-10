Masterchef hangi günler yayınlanıyor? Masterchef bu akşam var mı yok mu? Eleme adayları kimler, dokunulmazlığı kim aldı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8'de akşam kuşağında yayınlanan yarışma haftanın çoğu gününde ekrana gelse de bazı günler farklı programlar yayınlanıyor. Peki Pazar akşamları Masterchef Türkiye ekrana geliyor mu? İşte yanıtı...
MASTERCHEF HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Masterchef hafta içi Kırmızı Oda'nın yayınlandığı Cuma günleri dışında her gün ve hafta sonu da sadece Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Cumartesi günleri O Ses Türkiye yarışmasının başlamasından dolayı o gün ekrana gelmiyor.
MASTERCHHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 2021'de 7. haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için kırmızı ve mavi takım Erzurum'a konuk oldu. Erzurum'da Çift Minareli Medrese'de karşılaşan yarışmacılar için Danilo, Somer ve Mehmet Şef Erzurum yöresel yemekleri menüsünü verdi. Dokunulmazlık menüsünde ayran aşı çorbası, yumurta pilavı, gliko, şalgam dolması ve kadayıf dolması vardı.
Şefler 5 çeşit yemek için yarışmacılara tam 60 dakika süre verdi. Hazırlanan yemekler, dokuz misafire ikram edildi. Acun Ilıcalı'nın içinde olduğu misafirlerin oyları ile puanlar açıklandı. Rakibinden daha başarılı menü çıkaran mavi takım dokunulmazlık oyununu kazandı. Bireysel dokunulmazlığı ise Rabia aldı.