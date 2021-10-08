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    • 09.10.2021 14:03
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    Rubik küp nasıl çözülür? Rubik küpü icat eden kimdir? İşte en kolay Rubik küp çözümü!

    Rubik küp Kim Milyoner Olmak İster programında bu akşam sorulan soru sebebiyle yeniden gündeme geldi. İzleyiciler Rubik küp hakkında detaylı bilgileri araştırmaya başladı. 1980'li yıllarda popüler olan ve günümüzde hala değerlendirilen eğlenceli zeka oyunları içerisinde rubik küp geliyor. Peki, Rubik küp nasıl çözülür? Rubik küpü icat eden kimdir? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Rubik küp nasıl çözülür? Rubik küpü icat eden kimdir? İşte en kolay Rubik küp çözümü!

    Ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam iddialı sorular gündem olmaya devam ediyor. Bir yarışmacıya sorulan Rubik küp sorusu sonrası gerekli bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, Rubik küp nasıl çözülür? Rubik küpü icat eden kimdir? İşte konu hakkında detaylar!

    RUBİK KÜP NASIL HIZLI ÇÖZÜLÜR?

    Rubik küpünü hızlı çözebilmek için özellikle renkleri dikkat etmek gerekmektedir. Buna bağlı olarak belli bir zaman içerisinde ezber haline gelen rubik küp için, tecrübe ile çok daha hızlı şekilde çözülebilir.

    - Mutlaka beyaz sarının, turuncu Kırmızının ve yeşil ise mavi rengin karşısında olmalıdır.

    - Özellikle küpün üzerinde beyaz bir, 'artı' görüntüsü elde etmek daha kolay çözüm imkanı sağlamaktadır.

    - Beyaz köşelerin çözümü ise en önemli unsurlar içerisinde yer alıyor.

    - Aynı zamanda ilk olarak orta katmanları çözmek çok daha hızlı şekilde çözüm olanağı sağlamaktadır.

    - Ayrıca üst bölümde bulunan tek rengi toplama en önemli unsurdur.

    - O sebepten dolayı küpün üst bölümünde sarı bir artı rengi oluşturulmalıdır.

    - Bu doğrultuda sarı köşeler dikkatli bir şekilde yerleştirilmelidir.

    - En son ise merkez parça renge uygun bir şekilde denk getirilmelidir.

    Genel olarak yukarıdaki uygulamalar ve yöntemler ele alınmak suretiyle, hızlı şekilde rubik küpünü çözmek mümkün. Elbette bunu daha iyi anlamak için günümüzde birçok farklı video bulunmaktadır. İzlenecek olan videolar sayesinde rubik küp nasıl çözülür adım adım daha etkin biçimde anlaşılabilir.

        ZEKA KÜPÜNÜ KİM İCAT ETTİ?

        Geometrik bir yapı altında üç boyutlu şekle sahip olan Rubik küp, aynı zamanda Zeka Küpü olarak da ifade edilmektedir. Çıktığı dönem ile beraber büyük bir popülerlik kazanan zeka küpü, günümüzde hala yaygın biçimde değerlendiriliyor. Zeka küpünü icat eden kişi ise Macar heykeltıraş ve Mimarlık profesörü olan Ernö Rubik'tir. Görüldüğü üzere adını aldığı icadı ile beraber dünyanın en çok bilinen kişileri arasında geliyor.
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