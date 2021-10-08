Rubik küp nasıl çözülür? Rubik küpü icat eden kimdir? İşte en kolay Rubik küp çözümü!

- Aynı zamanda ilk olarak orta katmanları çözmek çok daha hızlı şekilde çözüm olanağı sağlamaktadır.

- Ayrıca üst bölümde bulunan tek rengi toplama en önemli unsurdur.

- O sebepten dolayı küpün üst bölümünde sarı bir artı rengi oluşturulmalıdır.

- Bu doğrultuda sarı köşeler dikkatli bir şekilde yerleştirilmelidir.

- En son ise merkez parça renge uygun bir şekilde denk getirilmelidir.

Genel olarak yukarıdaki uygulamalar ve yöntemler ele alınmak suretiyle, hızlı şekilde rubik küpünü çözmek mümkün. Elbette bunu daha iyi anlamak için günümüzde birçok farklı video bulunmaktadır. İzlenecek olan videolar sayesinde rubik küp nasıl çözülür adım adım daha etkin biçimde anlaşılabilir.