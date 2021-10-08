8 Ekim TV 8 Kırmızı Oda son yeni bölüm tek parça izle seçeneği! Kırmızı Oda 46. bölüm full izle!

Kırmızı Oda dizisinde oyuncu kadrosu her bölüm değişse de; Binnur Kaya tüm bölümlerde yer alan tek başrol oyuncusudur. Dizinin diğer başrol oyuncuları olan Meriç Aral 22 bölüm, Tülin Özen ve Burak Sevinç 30 bölüm boyunca dizide rol aldıktan sonra projeden ayrılmışlardır. Kırmızı Oda konu işleyişi, oyunculuk ve dizi kahramanlarının psikolog ve psikiyatrlar olması yüzünden yoğunca tartışıldı. Dizi kişilerin travma, yas ve kişilik bozukluklarını konu aldığı için Netflix'te yayınlanan Bir Başkadır ve TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı ile karşılaştırıldı.

İstanbul'da yaşayan Doktor Manolya Hanım (Binnur Kaya) ve sahibi olduğu Manolya Psikiyatri Kliniği'ndeki çalışanları ile onların hastalarının gerçek öykülerini anlatan dizi, 2020 yılının en popüler ve en çok izlenen drama dizilerinden biri olmuştur. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.