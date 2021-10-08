HBO Max Türkiye fiyatı ne kadar, üyelik nasıl yapılır? HBO Max Türkiye’ye ne zaman gelecek, nasıl izlenir?

Dizi ve film severler tarafından HBO Max Türkiye'ye ne zaman gelecek, nasıl izlenir? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. İnternet üzerinden birbirinden çeşitli kategorilerde dizi, filmleri izlemeye olanak tanıyan ABD'nin favori televizyon kanallarından HBO Max'in Türkiye'ye geleceğinin açıklanmasının ardından büyük heyecan yarattı ve hemen detaylar merak edilmeye başlandı. Peki HBO Max Türkiye fiyatı ne kadar, üyelik nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…
HBO MAX TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?
Yapılan açıklamaya göre HBO Max, 7 ülkede daha yayın hayatına başlayacak. Bu ülkeler arasında Türkiye'de var. THBO Max, 2022 yılında Türkiye'de erişime açılmış olacak.
Gelecek ay Avrupa'da açılacak HBO Max'in 2022 içinde Türkiye, Yunanistan, Hollanda, Litvanya'da da erişilebilir olacağı belirtildi.
HBO MAX TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Servisin İspanya'daki ücretinin aylık 9 euro, Norveç'teki ücretinin ise 10 dolar olacağı söyleniyor. Ancak Türkiye'de birçok yabancı şirketin yaptığı gibi özel ücretleme bekleniyor.
Çok sayıda dizi ve filmi bünyesinde barındıran HBO Max'in Türkiye fiyatı ise henüz bilinmiyor.