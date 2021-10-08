Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? Bu sözlerle açıkladı! Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SUNUCUSU KİM OLACAK?

Akalın açıklamasına "10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim. Fatih bile geri alabilir" şeklinde devam etti.

DEMET AKALIN KİMDİR?

Demet Akalın 23 Nisan 1972 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. 2000'lerin ortalarından bu yana çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzde Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri hâline geldi.

Gölcük, Kocaeli'de doğan Demet Akalın, ilk başta mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Mankenlikle eş zamanlı olarak gazinolarda şarkı söylemeye başladı ve bunun bir sonucu olarak 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya sürdü ancak çalışma çok ses getiren bir çıkış yapmasına yardımcı olamadı.