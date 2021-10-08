Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? Bu sözlerle açıkladı! Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gelinim Mutfakta isimli yarışma programında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Demet Akalın canlı yayında Gelinim Mutfakta'dan ayrıldığını açıkladı. Peki, Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak? İşte detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA DEMET AKALIN NEDEN AYRILDI?
Demet Akalın ayrılığıyla ilgili yaptığı açıklamasında "Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım." dedi.
İşte programın yeni sunucusu kim olacak sorusunun yanıtı;
GELİNİM MUTFAKTA YENİ SUNUCUSU KİM OLACAK?
Akalın açıklamasına "10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim. Fatih bile geri alabilir" şeklinde devam etti.
DEMET AKALIN KİMDİR?
Demet Akalın 23 Nisan 1972 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. 2000'lerin ortalarından bu yana çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzde Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri hâline geldi.
Gölcük, Kocaeli'de doğan Demet Akalın, ilk başta mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Mankenlikle eş zamanlı olarak gazinolarda şarkı söylemeye başladı ve bunun bir sonucu olarak 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya sürdü ancak çalışma çok ses getiren bir çıkış yapmasına yardımcı olamadı.
Daha sonradan çıkış şarkısı "Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Banane (2004), MÜ-YAP'tan altın sertifika alan Kusursuz 19 (2006) ve Dans Et (2008) gibi 2000'ler boyunca çıkardığı albümlerle başarı yakaladı. Yayımlandığı yıl Türkiye'nin en çok satan albümü olan Pırlanta (2015) dahil olmak üzere satış başarısı elde eden albümlerle 2010'larda Türk pop müziğinde ön planda kalmaya devam etti. Türkiye'de liste başı olan "Afedersin", "Mucize", "Toz Pembe" ve "Hayalet" hitlerinin yanı sıra "Tecrübe", "Çanta", "Olacak Olacak", "Sabıka", "İlahi Adalet" ve "Ders Olsun" şarkıları da ilk beş başarısı gösterdi.