Demet Akalın'dan üzen ayrılık haberi! 8 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim birinci oldu? Puan durumu...

8 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!

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8 EKİM CUMA GELİNİM MUTFAKTA'DAN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'ya veda eden isim henüz belli olmadı. Demet Akalın elenen yarışmacının ismini verdiğinde haberimize eklenecektir.

HAFTANIN VE GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

8 Ekim puan durumu netleştiğinde haftanın ve günün birincileri de belli olacak. Son gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip edin...

DEMET AKALIN GELİNİM MUTFAKTA'DAN AYRILIYOR MU?

TV8'in 2. Sayfa programına konuk olan Fatih Ürek, Demet Akalın'ın Gelinim Mutfakta'dan ayrıldığını söyledi. Demet Akalın'da canlı yayına bağlanarak Ürek'i doğruladı. Akalın, "Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim.'' diye konuştu.

Fatih Ürek, Demet Akalın'ın Gelinim Mutfakta ekibini bıktırdığını söylemesi sonrası sinirlenen Akalın, ''O hiçbir şey bilmeden benim adıma neden konuşuyor? Fatih bile geri alabilir. En çok o yakışıyor zaten. Ben kimseyi işinden etmedim. Kim çalışmak istiyorsa buyursun çalışsın dedim. Biz haftanın 2 gününe anlaştık, haftanın üç gününe çıkarıldı. Kaç yaşında geldik, hala böyle çirkin çirkin şeyler konuşacak mıyız? Bana kimse disiplinsiz diyemez. Ben kendim söyledim Gülben'i alın diye. Bana Gülben yazdı 3 gün önce, 'Emin misin?' diye. Fatih çok iyi biliyor, orasını burasını kaşımasın." dedi.

Yarışmayı yeniden sunmayacağını belirten Ürek ise "Allah korusun" diyerek karşılık verdi.