7 Ekim reyting sonuçları 2021 açıklandı! Kim birinci oldu? Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova...

7 Ekim 2021 Perşembe günü reytinglerde zirvenin sahibi merak uyandırdı. 7 Ekim akşamının reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından bir hayli merak ediliyor. Dizi sezonunun en mücadele dolu dönemi yaşanıyor. TV kanallarındaki neredeyse tüm diziler güçlü oyuncu kadrosuyla reyting yarışlarını kızıştırıyor. İşte 7 Ekim reyting sonuçları AB ve total sıralamasında ilk ona giren diziler...
7 EKİM 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
7 Ekim Perşembe akşamının reyting sonuçları açıklandı.
Kanal D'nin "Camdaki Kız" dizisi Total'de 1.sırada yer alırken, ATV'nin "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi ise 2. sırada yer aldı. 3.sırada da TRT1'de ekrana gelen "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" bulunuyor.
AB'de ise "Camdaki Kız" dizi yine 1. sırada, "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı"2. sırada yer aldı. 3.sırada da "Camdaki Kız"ın özeti bulunuyor.
6 EKİM ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI!
1) Kuruluş Osman (ATV)
2) Sadakatsiz (Kanal D)
3) Kuruluş Osman (Özet)
4) Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)
5) Kanunsuz Topraklar (FOX)
6) Esra Erol'da (ATV)
7) Sadakatsiz (Özet) (Kanal D)
8) Para Piyasaları (ATV)
9) Hava Durumu (ATV)
6 EKİM AB İLK 10 PROGRAM
1 SADAKATSIZ KANAL D
2 KURULUS OSMAN ATV
3 MASTERCHEF TURKIYE TV8
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D
6 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX
7 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
8 KANUNSUZ TOPRAKLAR (OZET) FOX
9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - CAMDAKİ KIZ
2 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
3 - BARBAROS AKDENİZ'İN KILICI
4 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET)
5 - ESRA EROL'DA
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 - CAMDAKİ KIZ
2 - BARBAROS AKDENİZ'İN KILICI
3 - CAMDAKİ KIZ (ÖZET)