Kırmızı Oda Keklik kimdir, hikayesi ne? Ayta Sözeri kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı?

KIRMIZI ODA DİZİSİ KEKLİK AYTA SÖZERİ KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde Keklik karakterine can veren Ayta Sözeri 31 Mart 1976 Almanya doğumludur. Türk müzisyen ve oyuncudur. Ailesiyle 1980 yılında İzmir'e yerleşen Sözeri burada Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk Müziği eğitimi alan Sezeri, ayrıca 2013 yılında yakın arkadaşı Sezen Aksu'ya konserlerinde sahnede eşlik etti. Güneşi Gördüm, Teslimiyet, Kukuriku (Kadın Krallığı), Aile Arasında filmlerinde rol alan başarılı oyuncu Benimle Söyle yarışmasında da jüri koltuğunda oturmuştur.

KIRMIZI ODA DİZİSİNDEKİ KEKLİK HAYAT HİKAYESİ NE?

Kırmızı Oda 46. bölüm fragmanında diziye Keklik karakteriyle Ayta Sözeri'nin katıldığı görüldü. Doktor Hanım'ın odasına tanıyormuş edasıyla giren Keklik tahminlere göre Doktor Hanım'ın ya eski arkadaşı ya da eski hastası. 8 Ekim'de yayımlanacak yeni bölümde Keklik'in hikayesini hep birlikte izleyeceğiz.

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AYTA SÖZERİ'NİN OYNADIĞI DİZİLER

2000 Dadı – Şarkıcı

2000 Hayat Bağları - Hapisane Müdürü

2006 - Arka Sokaklar - Aydan

2007 Kuzey Rüzgarı - Okşan

2008 Dudaktan Kalbe - Mahkûm

2009 Akasya Durağı - Naciye, Zümrüt

2009 Kahramanlar - Arzu

2010 Parmaklıklar Ardında - Mahkûm

2011 Papatyam - Şebnem

2012 Acayip Hikayeler - Cansu

2012 Kayıp Şehir - Duygu

2014 Ulan İstanbul - Umay

2015 Paramparça - Nezaket

2017 Aile Arasında

TV 8 8 EKİM YAYIN AKIŞI

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

05:00 Dizi

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye 2021

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Kırmızı Oda