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    • 08.10.2021 14:58
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    • 08.10.2021 14:58
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    Kırmızı Oda Keklik kimdir, hikayesi ne? Ayta Sözeri kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı?

    TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'ya her hafta farklı oyuncular dahil oluyor. Bu hafta başarılı oyuncu Ayta Sözeri'yi Kırmızı Oda dizisinde Keklik karakterinde izleyeceğiz. Keklik adındaki yeni karakterin Doktor Hanım'ın odasına rahatlıkla girmesi ve eğlenceli halleri bir hayli dikkat çekti. İzleyiciler Kırmızı Oda Keklik'in hikayesini merak etti. Peki Kırmızı Oda Keklik kimdir, hikayesi ne? Ayta Sözeri kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı?

    takvim.com.tr
    Kırmızı Oda Keklik hikayesi! Ayta Sözeri kimdir?

    Psikolojik drama türündeki yerli dizi Kırmızı Oda'da Keklik karakterine hayat veren Ayta Sözeri'nin hayatı merak konusu oldu. Peki Ayta Sözeri kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı? Dizinin 8 Ekim 2021 Cuma akşamı ekrana gelen yeni bölümünde Doktor Hanım, odasına şarkı söyleyerek gelen kişiye 'Keklik Hoş geldin' diyerek sarıldı. Dizinin takipçileri de hemen Keklik'in kim olduğunu araştırmaya koyuldu. Peki Kırmızı Oda Keklik kimdir, hikayesi ne? İşte Keklik'in hayat hikayesi ve onu canlandıran Ayta Sözeri hakkında bilgiler...

    KIRMIZI ODA DİZİSİ KEKLİK AYTA SÖZERİ KİMDİR?

    Kırmızı Oda dizisinde Keklik karakterine can veren Ayta Sözeri 31 Mart 1976 Almanya doğumludur. Türk müzisyen ve oyuncudur. Ailesiyle 1980 yılında İzmir'e yerleşen Sözeri burada Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk Müziği eğitimi alan Sezeri, ayrıca 2013 yılında yakın arkadaşı Sezen Aksu'ya konserlerinde sahnede eşlik etti. Güneşi Gördüm, Teslimiyet, Kukuriku (Kadın Krallığı), Aile Arasında filmlerinde rol alan başarılı oyuncu Benimle Söyle yarışmasında da jüri koltuğunda oturmuştur.

    KIRMIZI ODA DİZİSİNDEKİ KEKLİK HAYAT HİKAYESİ NE?

    Kırmızı Oda 46. bölüm fragmanında diziye Keklik karakteriyle Ayta Sözeri'nin katıldığı görüldü. Doktor Hanım'ın odasına tanıyormuş edasıyla giren Keklik tahminlere göre Doktor Hanım'ın ya eski arkadaşı ya da eski hastası. 8 Ekim'de yayımlanacak yeni bölümde Keklik'in hikayesini hep birlikte izleyeceğiz.

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    AYTA SÖZERİ'NİN OYNADIĞI DİZİLER

    2000 Dadı – Şarkıcı

    2000 Hayat Bağları - Hapisane Müdürü

    2006 - Arka Sokaklar - Aydan

    2007 Kuzey Rüzgarı - Okşan

    2008 Dudaktan Kalbe - Mahkûm

    2009 Akasya Durağı - Naciye, Zümrüt

    2009 Kahramanlar - Arzu

    2010 Parmaklıklar Ardında - Mahkûm

    2011 Papatyam - Şebnem

    2012 Acayip Hikayeler - Cansu

    2012 Kayıp Şehir - Duygu

    2014 Ulan İstanbul - Umay

    2015 Paramparça - Nezaket

    2017 Aile Arasında

    TV 8 8 EKİM YAYIN AKIŞI

    00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    03:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

    05:00 Dizi

    06:30 Oynat Bakalım

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

    11:15 Masterchef Türkiye 2021

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    20:00 Kırmızı Oda
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    Haberler Televizyon Kırmızı Oda Keklik kimdir, hikayesi ne? Ayta Sözeri kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı?
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