Kırmızı Oda Keklik kimdir, hikayesi ne? Ayta Sözeri kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı?

Psikolojik drama türündeki yerli dizi Kırmızı Oda'da Keklik karakterine hayat veren Ayta Sözeri'nin hayatı merak konusu oldu. Peki Ayta Sözeri kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı? Dizinin 8 Ekim 2021 Cuma akşamı ekrana gelen yeni bölümünde Doktor Hanım, odasına şarkı söyleyerek gelen kişiye 'Keklik Hoş geldin' diyerek sarıldı. Dizinin takipçileri de hemen Keklik'in kim olduğunu araştırmaya koyuldu. Peki Kırmızı Oda Keklik kimdir, hikayesi ne? İşte Keklik'in hayat hikayesi ve onu canlandıran Ayta Sözeri hakkında bilgiler...
KIRMIZI ODA DİZİSİ KEKLİK AYTA SÖZERİ KİMDİR?
Kırmızı Oda dizisinde Keklik karakterine can veren Ayta Sözeri 31 Mart 1976 Almanya doğumludur. Türk müzisyen ve oyuncudur. Ailesiyle 1980 yılında İzmir'e yerleşen Sözeri burada Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk Müziği eğitimi alan Sezeri, ayrıca 2013 yılında yakın arkadaşı Sezen Aksu'ya konserlerinde sahnede eşlik etti. Güneşi Gördüm, Teslimiyet, Kukuriku (Kadın Krallığı), Aile Arasında filmlerinde rol alan başarılı oyuncu Benimle Söyle yarışmasında da jüri koltuğunda oturmuştur.
KIRMIZI ODA DİZİSİNDEKİ KEKLİK HAYAT HİKAYESİ NE?
Kırmızı Oda 46. bölüm fragmanında diziye Keklik karakteriyle Ayta Sözeri'nin katıldığı görüldü. Doktor Hanım'ın odasına tanıyormuş edasıyla giren Keklik tahminlere göre Doktor Hanım'ın ya eski arkadaşı ya da eski hastası. 8 Ekim'de yayımlanacak yeni bölümde Keklik'in hikayesini hep birlikte izleyeceğiz.
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AYTA SÖZERİ'NİN OYNADIĞI DİZİLER
2000 Dadı – Şarkıcı
2000 Hayat Bağları - Hapisane Müdürü
2006 - Arka Sokaklar - Aydan
2007 Kuzey Rüzgarı - Okşan
2008 Dudaktan Kalbe - Mahkûm
2009 Akasya Durağı - Naciye, Zümrüt
2009 Kahramanlar - Arzu
2010 Parmaklıklar Ardında - Mahkûm
2011 Papatyam - Şebnem
2012 Acayip Hikayeler - Cansu
2012 Kayıp Şehir - Duygu
2014 Ulan İstanbul - Umay
2015 Paramparça - Nezaket
2017 Aile Arasında
TV 8 8 EKİM YAYIN AKIŞI
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
05:00 Dizi
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
11:15 Masterchef Türkiye 2021
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Kırmızı Oda