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    • 09.10.2021 14:22
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    • 09.10.2021 14:22
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    EDHO 7. yeni sezon bölümleri hangi tarihte yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? EDHO 7. yeni sezon bölümleri hangi tarihte yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV'de Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor ve yeni sezon bölümlerinin ne zaman ekrana geleceği merak konusu oluyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak?

    ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? Salı akşamları yayınlanan ve 6 sezondur ilgiyle izlenen dizinin konusu ve güçlü oyuncu kadrosu oldukça beğeniliyor. Yeni oyuncuların da dahil olduğu ve kadrosunun daha da güçlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Ekim ayları yaşanırken henüz başlamadı ve sevenleri merakla araştırmalarını yapar oldu. Peki EDHO 7. yeni sezon bölümleri hangi tarihte yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu?

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon çekimleri başladı ancak yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Dizinin ekim ayının ortalarına doğru 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.

    EDHO SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

    "Hedefe kendimi koyacağım!"

    Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.

    Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.

        Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

        Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar.

        İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.
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        Haberler Televizyon EDHO 7. yeni sezon bölümleri hangi tarihte yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak?
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