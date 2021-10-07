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    • 07.10.2021 21:17
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    Barbaros Hayrettin Paşa kimdir? Barbaros Hayrettin Paşa türbesi nerede, nasıl öldü? Hangi padişah döneminde yaşadı?

    Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde Barbaros Hayrettin Paşa kimdir? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. TRT1'in yeni tarihi dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Perşembe akşamları ekrana geliyor ve ilgiyle izleniyor. Diğer adı Hızır Reis olan Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayat hikayesinin anlatıldığı dizide Hızır Reis karakterine Ulaş Tuna Astepe hayat veriyor. Peki Barbaros Hayrettin Paşa türbesi nerede, nasıl öldü? Barbaros Hayrettin Paşa hangi padişah döneminde yaşadı? İşte Hızır Reis’in hayatına dair tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Barbaros Hayrettin Paşa kimdir?

    Barbaros Hayrettin Paşa kimdir? Barbaros Hayrettin Paşa türbesi nerede, nasıl öldü? Hangi padişah döneminde yaşadı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Perşembe akşamları TRT 1'de yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor, karakterlerin tarihte olup olmadığı, nasıl bir hayat sürdüğü merak konusu oluyor. İşte Hızır Reis adını da alan Barbaros Hayrettin Paşa hakkında bilgiler...

    BARBAROS HAYREDDİN PAŞA (HIZIR REİS) KİMDİR?

    Hayreddin Paşa, Selanik Vardar Ağalarından ve Midilli fatihlerinden Türk veya Arnavut bir sipahi olan babası Vardari Yakup Ağa ile ada halkından Rum Katerina'nın dört oğlundan biri olarak 1470'li yıllarda Midilli adasında doğdu.

    Kendisine verilen "Barbaros" lakabı, İtalyanca "kızıl sakal" anlamındaki "barba rossa"dan gelir.

    Oruç Reis, genç yaşta kardeşi İlyas ile birlikte deniz ticareti yaparken, Ege Denizi'nde Rodos Şövalyelerine tutsak düştü. Serbest kaldıktan sonra, yaşadığı olayın etkisiyle tüccar yerine korsan olmaya karar verdi. Bir süre sonra kardeşi Hızır Reis de ticareti bırakıp ona katıldı. Akdeniz kıyılarına akınlar düzenleyip ganimetler elde ettiler. Cerbe adasını üs olarak kullanan Hızır Reis ve ağabeyi Oruç Reis'in ünü bütün Akdeniz'e yayıldı. İki kardeş Tunus Sultanı Muhammed ile anlaşarak Tunus'taki Halkü'l-Vaâd (La Gaulette) liman kalesini kullanmaya başladı. Hızır ve Oruç, ele geçirdiği ganimetin beşte birini Tunus sultanına veriyor, kalan malları Tunus pazarında satıyorlardı.

    Hızır ve Oruç, 1516'da ele geçirdikleri yüklü bir gemiyi armağan olarak Piri Reis himayesinde Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'e gönderdi. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim de onlara, verdiği desteğin bir ifadesi olarak armağanlar yolladı. Oruç Reis ve Hızır Reisi'in, ağabeyleri İshak'ın da kendilerine katılmasından sonra korsanlıkla yetinmeyip Kuzey Afrika'da toprak edinmeye başladılar. 1516'da İspanyol karşıtı bir klik tarafından Cezayir'e yerleştiler ve şehrin idarecilerini kanlı bir darbe ile elimine ettiler. Ancak, İspanyollar ile olan savaşlarında Oruç Reis'in ölmesi, Hızır'ı da zor durumda bırakmıştı.

        Gönüllü kuvvetleriyle merkezî bir devletin desteği olmadan tutunamayacağını anlayan Hızır tekrar İstanbul'a elçiler yollayarak başkentin tâbiyetine girdi. Ancak, Cezayir halkının aleyhine dönmesi, Hayreddin'i şehri terk edip Jijel'e çekilmeye zorlayacaktı. Burada üslenerek korsanlığa devam edecek ve güçlendikten sonra 1525'te Cezayir'i yeniden ele geçirmeyi başaracaktı. Ertesi yıl Jijel'e baskın düzenleyen Cenevizli Amiral Andrea Doria'yı yenilgiye uğrattı.

        1529 yılında gerçekleşen iki olay Hızır ve arkadaşları için çok önemli sonuçlar doğuracaktı. Bunlardan biri Aydın Reis'in Habsburg amirali Portuondo'yu mağlup etmesi, bir diğeri ise Cezayir'in karşısındaki Habsburg hisarının (Penon de Argel) ele geçirilmesiydi ki bu hem şehri Habsburg toplarının hedefi olmaktan çıkarmış, hem de bir dalgakıran yapılarak kötü bir liman olan Cezayir'in geliştirilmesine olanak sağlamıştır.

        Bu esnada Kanuni Sultan Süleyman'ın Alman seferi (1532) sırasında Andrea Doria'nın Mora kıyılarına saldırması Osmanlıları güç duruma düşürdü. Bunun üzerine Kanuni, Hızır Reis'i İstanbul'a çağırdı ve 1533'te "Hayreddin" adını verdiği Hızır Reis'i Osmanlı donanmasının başına (kaptan-ı derya) atadı.

        BARBAROS HAYREDDİN PAŞA NASIL ÖLDÜ, TÜRBESİ NEREDE?

        Barbaros Hayrettin Paşa, Beşiktaş'ta 4 Temmuz 1546'da 68 yaşında vefat etti. Ölümünün ardından dünyada ne kadar büyük bir denizci olduğuna ithafen "Mate reisü'l-bahr." yani "Denizin reisi öldü." denildi.

        Barbaros Hayrettin Paşa'nın naaşı, Beşiktaş'ta yaptırdığı medresenin yanına Mimar Sinan tarafından yaptırılan türbeye defnedildi.

        Mimar Sinan Eserleri arasında olan Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi, Beşiktaş'ta bulunmaktadır. Türbeye ulaşımı oldukça kolay olup, Sinan Paşa Camii'nin hemen karşısındadır.

        Türbe sekiz köşelidir ve muazzam bir mimariye sahiptir. Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi, dini ziyaretlerde bulunan insanlar tarafından sürekli olarak ziyaret edilmektedir.
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