Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Kayı Obası’nda şenlik havası vardı! Orhan’ın kırkı için toy düzenlendi

Oğlu Orhan ve Malhun Hatun'la birlikte otağında kendisini bekleyen Kayı ileri gelenleriyle buluşan Osman Bey, davetlileri sofraya davet etti.
Ardından Osman Bey, "Boran vurasın kopuzun teline" diyerek alpinden bir türkü istedi. Bunun üzerine Boran Alp, Hz. Yunus Emre'nin kalplere dokunan dizelerini seslendirdi:
İndik Rum'da kışladık çok hayır şer işledik
Beri gel barışalım yâd isen bilişelim
Atımız eğerlendi estik Elhamdülillah
İndik Rum'da kışladık çok hayır şer işledik
Dirildik pınar olduk irkildik ırmak olduk
Aktık denize dalduk taştık Elhamdülillah
İndik Rum'da kışladık çok hayır şer işledik
Üç bahar geldi geri göçtük Elhamdülillah
Tapduğun tapusuna, kul olduk kapusunda
Ezelden miskin çiğdik, piştik Elhamdülillah
İndik Rum'da kışladık çok hayır şer işledik
Üç bahar geldi geri göçtük Elhamdülillah
Boran Alp'in türküsünün ardından misafirlerine seslenen Osman Bey, şunları söyledi: