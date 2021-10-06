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    • 06.10.2021 22:51
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    Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Kayı Obası’nda şenlik havası vardı! Orhan’ın kırkı için toy düzenlendi

    Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonu ile izleyicisiyle buluştu. ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla beklenen üçüncü sezonunun açılış bölümünde Osman Bey ve Malhun Hatun’un oğlu Orhan’ın kırkı için toy düzenlendi. Kayı Obası’nda toy için kazanlar kaynatılıp kuzular çevrilirken, obada tam bir şenlik havası hakim oldu. O anlar ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte o sahne...

    Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Kayı Obası’nda şenlik havası vardı! Orhan’ın kırkı için toy düzenlendi

    Oğlu Orhan ve Malhun Hatun'la birlikte otağında kendisini bekleyen Kayı ileri gelenleriyle buluşan Osman Bey, davetlileri sofraya davet etti.

    Ardından Osman Bey, "Boran vurasın kopuzun teline" diyerek alpinden bir türkü istedi. Bunun üzerine Boran Alp, Hz. Yunus Emre'nin kalplere dokunan dizelerini seslendirdi:

    İndik Rum'da kışladık çok hayır şer işledik
    Beri gel barışalım yâd isen bilişelim
    Atımız eğerlendi estik Elhamdülillah
    İndik Rum'da kışladık çok hayır şer işledik
    Dirildik pınar olduk irkildik ırmak olduk
    Aktık denize dalduk taştık Elhamdülillah
    İndik Rum'da kışladık çok hayır şer işledik
    Üç bahar geldi geri göçtük Elhamdülillah
    Tapduğun tapusuna, kul olduk kapusunda
    Ezelden miskin çiğdik, piştik Elhamdülillah
    İndik Rum'da kışladık çok hayır şer işledik
    Üç bahar geldi geri göçtük Elhamdülillah

    Boran Alp'in türküsünün ardından misafirlerine seslenen Osman Bey, şunları söyledi:

        "Bugün burada evladım Orhan'ın kırkı için toplandık. Kundaktaki evladım Orhan ve nice oğul nice kızlarımız bizden bir şey beklerler. Nedir o? Onlara töremizi ve İslam ahlakını belleteceğiz.

        Kadim zamandan bugüne varız. Lakin ne vakit başımız bir belaya düşer olmuşsa töremizi unuttuğumuz içindir. Ahlakımız yozlaştığı içindir. Eğer ki unutursak o vakit düşmana benzeriz.

        Eğer ki unutursak cenk meydanında yenilmeden yeniliriz. Bu sebeple vazife hepimize düşer. Allah cümlemize hayırlı oğullar ve hayırlı kızlar nasip etsin"
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