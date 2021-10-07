Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm CANLI izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Fekeli’nin ölümü yasa boğuyor…

ZÜLEYHA VE HAKAN ORTAKLIKLARINI İLAN EDİYOR

Hakan, bir Yamanlar geleneği olan toplu sünnet organizasyonu için Züleyha'ya yardım teklif eder. Organizasyonu yönetme görevi Lütfiye'ye verilince Şermin çok bozulur. Gecede Züleyha Hanımağa olarak konuşma yapar ve Hakan'ı da şirketin ortağı olarak tanıtır. Hakan ve Züleyha'nın fotoğrafları Adana gazetelerini süsler.

FEKELİ, MEHMET KARA'NIN GERÇEK KİMLİĞİNİ ÖĞRENİYOR

Fekeli, yaşadığı bir tesadüf sonucu Ispartalı Mehmet Kara ile ilgili çok önemli bir bilgi edinir ve Mehmet Kara isminin peşine düşerek doğduğu topraklara ulaşır. Fekeli, gazetedeki fotoğrafları gösterince Mehmet Kara'nın bir hemşerisi gazetedeki ismin Hakan Gümüşoğlu olduğunu söyler.