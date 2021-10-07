Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm CANLI izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Fekeli’nin ölümü yasa boğuyor…

Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm CANLI izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ATV'nin Perşembe akşamları ilgiyle izlenen dizi 3. sezon bölümleri ile yayınlanmaya başlandı ve bugün yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Fekeli'nin ölümü vedası Çukurova'yı üzüntüye boğdu. Diğer yandan Hakan ile Fikret arasında neler yaşanacağı merak konusu oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izleme linki...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 107. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Fekeli'nin ölümü Çukurova'yı yasa boğuyor
Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumar. Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde bulan Gaffur ve Raşit, ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşar.
Can dostunun kötü haberini alan Lütfiye'nin feryadı yürekleri dağlarken, Fikret, amcasına karşı son görevini yerine getirip cenazesini omuzlar. Çukurova halkı, dürüstlüğüyle, adaletiyle Çukurova'ya örnek olan, babaları bildiği Fekeli'yi son yolculuğuna uğurlar. Fekeli'nin ani ölümü Lütfiye'nin içine kurt düşürür ve ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak ister.
Betül, Fikret'in yanından ayrılmıyor
Betül, amcasını kaybeden Fikret'e destek olmak için elinden geleni yapar. Yardımseverliğiyle cenazeye katılanların takdirini toplayan Betül, Şermin'i bile şaşırtır. Şermin, kızının Fikret'le evlenip servetine konmayı planladığını anlayınca o da Lütfiye ile buzları eritmeye çalışır.