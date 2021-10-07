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    • 07.10.2021 20:06
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    • 07.10.2021 20:10
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    Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm CANLI izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Fekeli’nin ölümü yasa boğuyor…

    Akşam saatlerinde Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm CANLI izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Sorgulamaları hız kazandı. ATV’nin Perşembe akşamları ilgiyle takip edilen fenomen dizisi yeni sezonuna bomba gibi başladı. Heyecanlı sahnelerin ekrana kilitlediği dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanıyor, Fekeli’nin ölümü yasa boğuyor. Uzun zamandır dizide Fekeli rolüyle yer alan Kerem Alışık diziye veda ediyor. Fekeli’nin cenazesi gözyaşları içinde uğurlandı. Fikret ile Hakan arasındaki gerilim de artıyor. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünü internetten canlı olarak izlemek isteyenler linki haberimizde bulabilir.

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    Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm CANLI izle!

    Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm CANLI izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ATV'nin Perşembe akşamları ilgiyle izlenen dizi 3. sezon bölümleri ile yayınlanmaya başlandı ve bugün yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Fekeli'nin ölümü vedası Çukurova'yı üzüntüye boğdu. Diğer yandan Hakan ile Fikret arasında neler yaşanacağı merak konusu oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izleme linki...

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 107. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Fekeli'nin ölümü Çukurova'yı yasa boğuyor

    Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumar. Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde bulan Gaffur ve Raşit, ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşar.

    Can dostunun kötü haberini alan Lütfiye'nin feryadı yürekleri dağlarken, Fikret, amcasına karşı son görevini yerine getirip cenazesini omuzlar. Çukurova halkı, dürüstlüğüyle, adaletiyle Çukurova'ya örnek olan, babaları bildiği Fekeli'yi son yolculuğuna uğurlar. Fekeli'nin ani ölümü Lütfiye'nin içine kurt düşürür ve ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak ister.

    Betül, Fikret'in yanından ayrılmıyor

    Betül, amcasını kaybeden Fikret'e destek olmak için elinden geleni yapar. Yardımseverliğiyle cenazeye katılanların takdirini toplayan Betül, Şermin'i bile şaşırtır. Şermin, kızının Fikret'le evlenip servetine konmayı planladığını anlayınca o da Lütfiye ile buzları eritmeye çalışır.

        Fikret ve Hakan arasında gerilim tırmanıyor

        Züleyha, Demir'in yaşadığına dair umutlarını korurken; Hakan, Züleyha'nın çekimine kapılmaktan kendini alamaz. Züleyha ve Hakan, birlikte portakal bahçesine gezintiye çıkmışken Fikret gelir ve Hakan ile Fikret arasında ağız dalaşı başlar. İkisinin arasındaki gerilimin ortasında kalan Züleyha'nın sabrı taşar.

        SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Züleyha, Fikret ve Fekeli, gelen notu Demir'in yazısıyla karşılaştırır ancak yazının alelacele yazılmış olması nedeniyle Demir'in alıkonulduğunu düşünürler.

        Fikret, Demir'e Suriye'de yaşayan Şahap'tan bahsettiğini hatırlar ve Çetin'i de yanına alarak Demir'in izini bulmak için Suriye'ye gitmeye karar verir. Hakan'ın konağa ziyaretlerini artırması, Fikret'in ona karşı iyice bilenmesine sebep olurken, Fikret'in Züleyha'ya ilgisi de Lütfiye'yi şüpheye düşürecektir.

        ZÜLEYHA VE HAKAN ORTAKLIKLARINI İLAN EDİYOR

        Hakan, bir Yamanlar geleneği olan toplu sünnet organizasyonu için Züleyha'ya yardım teklif eder. Organizasyonu yönetme görevi Lütfiye'ye verilince Şermin çok bozulur. Gecede Züleyha Hanımağa olarak konuşma yapar ve Hakan'ı da şirketin ortağı olarak tanıtır. Hakan ve Züleyha'nın fotoğrafları Adana gazetelerini süsler.

        FEKELİ, MEHMET KARA'NIN GERÇEK KİMLİĞİNİ ÖĞRENİYOR

        Fekeli, yaşadığı bir tesadüf sonucu Ispartalı Mehmet Kara ile ilgili çok önemli bir bilgi edinir ve Mehmet Kara isminin peşine düşerek doğduğu topraklara ulaşır. Fekeli, gazetedeki fotoğrafları gösterince Mehmet Kara'nın bir hemşerisi gazetedeki ismin Hakan Gümüşoğlu olduğunu söyler.
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        Haberler Televizyon Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm CANLI izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Fekeli’nin ölümü yasa boğuyor…
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