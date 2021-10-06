ATV DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Destan dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin oldu. Şahin'e dizide Sefirin Kızı dizisinde konağın kahyası rolünü oynayan Edip Tepeli'nin eşlik edeceği konuşuluyor. Ancak resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda; Teoman Kumbaracıbaşı, Burak Tozkoparan, Selim Bayraktar, Buse Meral, İpek Karapınar, Elif Doğan, Deniz Barut ve Meltem Pamirtan gibi isimlerin yer aldığı iddia ediliyor.

DESTAN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Savaşçı bir genç kız olan Akkız, obasıyla beraber güçlüklerle boğuşunca Bir hancının oğlu Batuga aşık olur. İkili arasında devam eden hikaye aşkın en saf ancak yaşamın en çarpıcı anlarına şahitlik edecek. Türk kültürünün izleri ve yaşamı yansıtılacak olan dizi için plato hazırlandı. Ancak geçtiğimiz gün oyuncu kadrosu tamamlandı. Yönetmen koltuğuna Emir Khalilzadeh oturacak. Dizi de Türklerin İslamiyet'i kabul etmeden bir yıl önceki dönemi yansıtacak. Senaryosunu Ayşe Ferda Yılmaz ve Sedef Nehir Erdem yazdı.

DİZİNİN ÇEKİMLERİ NEREDE YAPILIYOR?

Destan dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Çekimler için Beykoz Riva tercih edildi.

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'in oturduğu Destan dizisinin çekimleri başladı. Ancak 1. bölümün ne zaman yayımlanacağı henüz belli olmadı.

EBRU ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.

Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olduktan sonra Hercai dizisinde başrolü üstlendi.

Genç oyuncu son olarak Reyyan karakteriyle başarılı performans çizdi.

EDİP TEPELİ KİMDİR? OYNADIĞI DİZİLER!

8 Nisan 1989'da İzmir'de doğdu.İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.

Oyunculuk kariyeri boyunca "Kurt Seyit ve Şura", "Yıldızlar Şahidim", "Seni Kimler Aldı", "Hayati ve Diğerleri" gibi televizyon dizileri; "Yaşamayanlar" adlı internet projesi ve "Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı" adlı bağımsız sinema filminde yer aldı.

"Ölümüne", "Annemin Cinayet Listesi", "Küskün Müzikal", "İstanbul Efendisi", "Sırça Hayvan Koleksiyonu" ve "Çirkin" gibi oyunlarla tiyatro seyircisiyle buluştu.

"Sırça Hayvan Koleksiyonu" oyunuyla, Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı Ödülü"nü, Lions Tiyatro Ödülleri'nde ise "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülünü alan Edip Tepeli, özel tiyatro kariyerine devam etmektedir.

2019-2020 sezonunda NoAct'in sahneye koyduğu, "Red Light Kışı" adlı tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.

Edip Tepeli son olarak "Sefirin Kızı" dizisinde "Kavruk Ömer" karakterini canlandırmıştır.

Oynadığı dizi ve fimler;

Sefirin Kızı (TV Dizisi 2019-2020)

Yaşamayanlar (TV Dizisi 2018)

Hayati ve Diğerleri (TV Dizisi 2017)

Yıldızlar Şahidim (TV Dizisi 2017)

Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı (Film 2017)

Seni Kimler Aldı (TV Dizisi 2017)

Kurt Seyit ve Şura (TV Dizisi 2014)