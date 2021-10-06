Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Çeyrek altın…

Yeşim Öksüz 30 yaşındadır. 4 yıllık evliliği olan Yeşim Öksüz'ün bir de oğlu bulunuyor. Adıyamanlı olan Yeşim Öksüz, İstanbul'da yaşamaktadır ve grafik tasarımcısıdır.

Programda fiziği ile dikkatleri üzerine çeken yarışmacıya Demet Akalın, ''Mankenlik var mı?'' diye sordu. Yeşim Öksüz ise; "Çok teklif geldi ama düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Instagram hesabı: @yesimcaliskanoksuz