Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Çeyrek altın…

Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi yarışmacı aldı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da hafta ortası yine heyecanlı puanlama gerçekleşti. Gelinim Mutfakta yarışmacılardan en dikkat çekenlerden biri olan Yeşim Öksüz'ün hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. İşte Yeşim Öksüz ile ilgili bilgiler...
6 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Aslıhan çeyrek altını kazandı.
Aslıhan:22
Yaren:14
Yeşim:8
Sümeyye:11
GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM KİMDİR?
8 Aralık 1991 Adıyaman doğumlu olan Yeşim Öksüz şu anda 29 yaşındadır.
Lisede Grafik tasarım eğitimi alan Öksüz, üniversitede de fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünü okudu. 2017 yılında dünyaevine giren yarışmacının 2.5 yaşında da bir oğlu vardır.
Yeşim Ökdüz yay burcudur ve koyu bir Fenerbahçelidir. Tiyatro ve oyunculuk eğitimi alarak kendisini geliştirmiştir. Alya Algan ve Barış Yöş gibi isimlerle çalışma fırsatı bulmuştur.