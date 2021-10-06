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    • 06.10.2021 16:07
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    Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Çeyrek altın…

    Sevilen yarışmayı yakından takip edenler Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Kanal D’de hafta içi her gün Demet Akalın’ın sunuculuğu ile ekrana gelen yarışmada yer alan yarışmacıların hayatlarına dair bilgiler de merak konusu oluyor. Özellikle iddialı konuşmaları ile dikkat çeken Yeşim Öksüz’ün yaşamı merak edildi. 6 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Sorgulaması da hız kazandı. Peki çeyrek altın kimin oldu?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir, kaç yaşında?

    Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi yarışmacı aldı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da hafta ortası yine heyecanlı puanlama gerçekleşti. Gelinim Mutfakta yarışmacılardan en dikkat çekenlerden biri olan Yeşim Öksüz'ün hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. İşte Yeşim Öksüz ile ilgili bilgiler...

    6 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    Aslıhan çeyrek altını kazandı.

    Aslıhan:22

    Yaren:14

    Yeşim:8

    Sümeyye:11

    GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM KİMDİR?

    8 Aralık 1991 Adıyaman doğumlu olan Yeşim Öksüz şu anda 29 yaşındadır.

    Lisede Grafik tasarım eğitimi alan Öksüz, üniversitede de fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünü okudu. 2017 yılında dünyaevine giren yarışmacının 2.5 yaşında da bir oğlu vardır.

    Yeşim Ökdüz yay burcudur ve koyu bir Fenerbahçelidir. Tiyatro ve oyunculuk eğitimi alarak kendisini geliştirmiştir. Alya Algan ve Barış Yöş gibi isimlerle çalışma fırsatı bulmuştur.

        Yeşim Öksüz 30 yaşındadır. 4 yıllık evliliği olan Yeşim Öksüz'ün bir de oğlu bulunuyor. Adıyamanlı olan Yeşim Öksüz, İstanbul'da yaşamaktadır ve grafik tasarımcısıdır.

        Programda fiziği ile dikkatleri üzerine çeken yarışmacıya Demet Akalın, ''Mankenlik var mı?'' diye sordu. Yeşim Öksüz ise; "Çok teklif geldi ama düşünmüyorum" yanıtını verdi.

        Instagram hesabı: @yesimcaliskanoksuz
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        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Çeyrek altın…
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