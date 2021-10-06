Köse Mihal kimdir, nasıl Müslüman oldu? Kuruluş Osman Harmankaya Tekfuru kimdir, tarihte var mı?

Kuruluş Osman'ın 3. sezonu başlıyor. Heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşanacak. Yeni sezon ilk bölümde Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olacak. Peki, Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses kimdir, tarihte var mı? Köse Mihal kimdir, nasıl Müslüman oldu? İşte merak edilenler...

HARMANKAYA TEKFURU MİKHAEL KOSSES KİMDİR?

Köse Mihal ya da Abdullah Mihal Gazi Mihaloğullarının atası. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde Osman Gazi'nin silah arkadaşı olan Mikhael Kosses, İslamiyeti seçerek Osmanlı saflarına geçen ilk önemli Bizanslı komutandır. Mihaloğullarının atası Mikhael Kosses, Müslüman olduktan sonra Osman Gazi'nin teklifiyle Abdullah adını almış, adı Abdullah Mihal Gazi olmuştur.

İşte Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses (Köse Mihal) hayatı;